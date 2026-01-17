Yeni Polis Yardım Sandığı Yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlandı
Otomobilde büyük dönüşüm: Yeni araçların yüzde 44'ü hibrit ve elektrikli
Önce zam şimdi indirim: Benzine 1 lira 70 kuruş indirim geliyor
Bakan Tekin yanıtladı: Ara tatil kalkacak mı?
Ümit Karan'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı
İstanbullular dikkat! Hafta sonu yağmur ve kar yağışı bekleniyor
Bahis soruşturması kapsamında Eyüpspor'a kayyım atandı
6 yeni şehir hastanesi 2026'da kapılarını açacak
Bakan Memişoğlu: Dünya'da bizim gibi sağlık hizmeti sunan ülke yok
Canlı yayın sırasında rahatsızlanan Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
Bakan Tekin'den öğrencilere mesaj: Sizi tanımlayan tek ölçüt notlarınız değil!
ÇOMÜ'den 'hademe sahte diplomayla yükseldi' iddialarına açıklama
Vidasına kadar yerli ve milli: 50 ülkeye süpürge satıyor
Bakanlık açıkladı: Vatandaşın aldığı altın takip mi edilecek?
Hakimi kurtaran çaycı konuştu: Kadın çığlığına kayıtsız kalamazdım
Cezaevinden çıktı, öğretmene saldırdı: O veli tutuklandı
Ali Yalçın: Öğretmen Açığı, Ücret Kaybı ve Enflasyon Eğitim Çalışanlarını Zorluyor
OSB ve sanayi siteleri için 2026'da 34 milyar liralık kaynak ayrıldı
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Cuma hutbesinde DAEŞ ve benzeri aşırı yapılara dikkat çekildi
10 bin öğretmen için Akademi merkezleri açıklandı!
Özel hastane 'otopark'ları mevzuat gereği ücretsiz olmalı!
Site sakinlerinin oluru alınmadan aidatlar artırılamayacak
Bayraktar: 2026 kendi gazımızın önemli miktarda artacağı bir yıl olacak
18 yaş altındakilere 'çocuk hattı' geliyor
Trafik cezaları ağırlaştı: İşte kabul edilen 10 yeni madde
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 23 gözaltı kararı
Okullarda yarıyıl tatili için karne zili çalacak
Benzine zam geldi, tablo değişti: İşte 16 Ocak 2026 güncel fiyatlar
Kamu yatırımlarına bu yıl için 1,9 trilyon liralık ödenek ayrıldı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Çok sayıda kurumu kapsayan atama kararı yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan atama ve görevden alma kararları, 17 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlar kapsamında bakanlıklar, bağlı kuruluşlar ve kamu kurumlarında çok sayıda üst düzey görev değişikliği yapıldı.

Haber Giriş : 17 Ocak 2026 00:20, Son Güncelleme : 17 Ocak 2026 00:21
Çok sayıda kurumu kapsayan atama kararı yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre; Savunma Sanayii Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Petrolleri A.O. ve Türkiye Uzay Ajansı'nda çok sayıda atama ve görevden alma gerçekleştirildi. Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapıldı.

Savunma Sanayii Başkanlığı

Savunma Sanayii Başkanlığı I. Hukuk Müşaviri Belda Şenel Parlak görevden alındı. Boşalan I. Hukuk Müşavirliği görevine Kübra Yüceer atandı.

Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine Hacı Ali Özel atandı.

Bakanlıkta açık bulunan görevlere yapılan atamalar şu şekilde:

  • Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürlüğüne Serap Ersoy
  • Uluslararası Güvenlik Genel Müdürlüğüne Mehmet Burçin Gönenli
  • Uluslararası Hukuk ve Andlaşmalar Genel Müdürlüğüne Fırat Sunel
  • Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürlüğüne Esin Çakıl
  • Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğüne Raziye Bilge Koç Yiğit
  • Asya Koordinasyon Genel Müdür Yardımcılığına Hüseyin Emre Engin
  • Protokol Genel Müdür Yardımcılıklarına İsmail Aydil, Sencer Yöndem ve Mustafa Cem Gündüz
  • Savunma İşbirliği Genel Müdür Yardımcılığına Sezin Şahin Yeşildağ
  • Çevre, İklim Değişikliği ve Sınıraşan Sular Genel Müdür Yardımcılığına Ayşe İnanç
  • Destek Merkez Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa Kemal Basa
  • Dış Politika Eşgüdüm Genel Müdür Yardımcılığına İhsan Emre Kadıoğlu
  • Çin Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Mert Tokman
  • Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına İpek Zeytinoğlu Özkan
  • Uluslararası İçtihatlar Genel Müdür Yardımcılığına Ayşe Zeynep Gündüz

Türkiye Petrolleri A.O.

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Cem Erdem atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı - Gelir İdaresi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda;

  • Vergi Başmüfettişliklerine Sümeyra Somuncuoğlu ve Muhammet Köşker
  • Vergi Müfettişliklerine Okan Aydın, Hüseyin Diler, Muharrem Ozan Arslan
  • Hazine ve Maliye Başmüfettişliğine Cem Çankaya
  • Hazine ve Maliye Müfettişliğine Ferhat Dinçer

Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığına Nuray Serdaroğlu Erbil atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı - TİKA

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Hatice Dilek Karakuzu görevden alındı. Bu göreve Fatih Güvendi atandı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkan Yardımcıları Ümit Naci Yorulmaz, Rahman Nurdun ve Mahmut Zühtü Çevik görevden alındı. Yerlerine Ali Ercan, Buğra Aydın ve Yahya Coşkun atandı.

Uludağ Alan Başkanlığı ve Devlet Opera ve Balesi

Uludağ Alan Başkanı Bülent Çınar Çavuş görevden alındı. Bu göreve Candemir Zoroğlu atandı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Bedri Tan Sağtürk görevden alındı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Ersoy görevden alındı, yerine Barış Salçan atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı - Merkez Teşkilatı

  • Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bal görevden alındı.
  • Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Yardımcılığına Murat Demir
  • Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Metin Güçlü
  • Bilgi İşlem Genel Müdür Yardımcılığına Esra Özmen atandı.
  • Din Öğretimi Genel Müdür Yardımcılığına Ömer Akmanşen,
  • Temel Eğitim Genel Müdür Yardımcılığına Fazilet Durmuş atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı - İl Müdürlükleri

  • Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Muhammed Özdemirci
  • Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Necmeddin Dinç
  • Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Önder Arpacı
  • Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Murat Altınöz
  • Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Abdulkadir Altay
  • Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğüne İbrahim Açıkgöz
  • Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Emrullah Aydın
  • Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Gülşen Özer atandı.

Sağlık, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları

Sağlık Bakanlığı Başmüfettişliğine Ahmet Hikmet Algan atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda;

  • Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Oğuzhan Üstün
  • Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdür Yardımcılığına Sait Çordan
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Adıyaman İl Müdürü İbrahim Ataş görevden alındı.

Adıyaman İl Müdürlüğüne Aydın Çavana,
Şanlıurfa İl Müdürlüğüne Mehmet Yazgan atandı.

Türkiye Uzay Ajansı

Türkiye Uzay Ajansı Başkan Yardımcısı Salih Metin Kibar görevden alındı.

Tarım ve Ticaret Teşkilatları

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu I. Hukuk Müşaviri Burak Yıldız görevden alındı, yerine Betül Aslan atandı.

Ticaret Başmüfettişliğine atanan isimler:
Altan Özbilen, Nuray Çelik Ceylan, Pelin Özdemir, Hasan Ceyhan, Adem Demirci, Göksel Çetinkol, Emin Özer, Gökhan Çelik, Hasan Yaprak

Ticaret Müfettişliklerine atananlar:
Habip Adıgüzelli, Büşra Nur Atmaca, Gülinay Özden Karaca, Selin Eröksüz Bayram, Muhammet Kılıç, Ahmet Demirel

