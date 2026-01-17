İzmir'de para nakil aracını soyan 9 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 12 Ocak'ta iki bankaya ait paraları taşıyan nakil aracını soydukları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında olaya ilişkin 4 şüpheli daha yakalandı.

Böylece gözaltına alınanların sayısı 10'a yükseldi.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 13 milyon 162 bin 780 lira, 10 bin 300 dolar, 6 bin 540 euro, 100 sterlin, güvenlik görevlilerine ait cep telefonları ile ruhsatsız 5 tabanca, tüfek, bu silahlara ait 7 şarjör ve 74 fişek ele geçirildi.

Ayrıca yapılan incelemelerde 20 bin liranın eksik olduğu belirlendi.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.O. (27), savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Zanlılardan F.A. (28), M.Ş. (30), C.M. (24), M.M. (27), M.O.Ç. (20), A.F.G. (27), M.A. (20), Ş.Ö. (45) ile M.E.A. (16), çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerin elebaşılığını F.A.'nın yaptığı organize suç örgütü kapsamında eylemi yaklaşık 1 ay öncesinden planladıkları, olayda kullanılan araca başka araçlara ait plakaları bantladıkları ve soygun sonrası parayı farklı bir araca aktardıkları tespit edildi.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan, olay anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kayıtlarda şüphelilerin olaydan 1 gün önce bölgede keşif yaptıkları, olay günü ise güvenlik görevlilerinden paraları gasbedip kaçtıkları görülüyor.



