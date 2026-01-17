Ege'de Çeşme açıklarında deprem
Türk Altın İşletmeleri'nden 50 milyon dolarlık hamle

Türk Altın İşletmeleri, Balıkesir İvrindi'de bulunan ve 500 bin ons rezervi olan altın madeninin ruhsatını 50 milyon dolar bedelle devralmak için başvuruda bulunacağını açıkladı. Ruhsat devir bedelinin üç eşit taksitte ödenmesi planlanıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ocak 2026 09:02, Son Güncelleme : 17 Ocak 2026 09:03
Türk Altın İşletmeleri'nden 50 milyon dolarlık hamle

Türk Altın İşletmeleri, Balıkesir İvrindi'deki altın madeninin ruhsatını 50 milyon dolara devralmak için başvuracağını açıkladı.

Şirketin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Türk Altın İşletmeleri Yönetim Kurulunun bugün yaptığı toplantıda, konuya ilişkin alınan kararlar paylaşıldı.

Buna göre, kaynak miktarı 700 bin ons, rezerv miktarı 500 bin ons olan, Türkiye Varlık Fonu iştiraki Türkiye Maden Sanayi ve Ticaret AŞ uhdesinde bulunan, Balıkesir İvrindi'deki altın madeninin devralınmasına, maden ruhsatı devir sözleşmesi imzalanmasına ve bu kapsamda devir işlemlerinin tamamlanması için ilgili mercilere başvurulmasına karar verildi.

Şirket tarafından 50 milyon dolar ruhsat devir bedeli ve net izabe gelirinin yüzde 2,5'ine tekabül eden tutarın ödenmesi hususunda mutabık kalındı.

Ruhsat devir bedelinin üç eşit taksitte ödeneceği belirtilen açıklamada, konuya ilişkin şu detaylar paylaşıldı:

"İlk taksit olan 16 milyon 666,6 bin dolar tutarındaki ödeme (KDV istisna belgesi Türk Altın İşletmeleri AŞ tarafından temin edilene kadar) Türkiye Maden Sanayi ve Ticaret AŞ'ye avans olarak sözleşmenin imza tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde, ikinci taksit olan 16 milyon 666,6 bin doların 31 Mart 2027'de, üçüncü taksit olan 16 milyon 666,6 bin doların 31 Aralık 2028 tarihi veya ruhsat sahasındaki cevherden altın üretimine başlanma tarihinden hangisi önce gerçekleşirse o tarihte olmak üzere üç eşit taksitte ödenecektir."

