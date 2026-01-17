11 yaşındaki çocuk oyun konsolunu aldığı için babasını öldürdü

Akaryakıta zammın ardından bugün indirim geldi!
Akaryakıta zammın ardından bugün indirim geldi!
Elektrikli otomobiller 2025'te iki katına çıktı
Elektrikli otomobiller 2025'te iki katına çıktı
12'si kırmızı bültenle aranan 17 suçlu Türkiye'ye getirildi
12'si kırmızı bültenle aranan 17 suçlu Türkiye'ye getirildi
Özel tekne ve yatların kullanımına yeni düzenleme
Özel tekne ve yatların kullanımına yeni düzenleme
Eğitim-Bir-Sen'den MEB Atama ve Yer Değiştirme Düzenlemelerine 3 Ayrı Dava
Eğitim-Bir-Sen'den MEB Atama ve Yer Değiştirme Düzenlemelerine 3 Ayrı Dava
Dışişleri Bakan Yardımcılığına Hacı Ali Özel atandı
Dışişleri Bakan Yardımcılığına Hacı Ali Özel atandı
Ege'de Çeşme açıklarında deprem
Ege'de Çeşme açıklarında deprem
E-ticarette fahiş fiyata karşı erişim engeli ve ağır para cezası
E-ticarette fahiş fiyata karşı erişim engeli ve ağır para cezası
İSKİ'nin Emsal Fatura Uygulaması Vatandaşı Mağdur Ediyor
İSKİ'nin Emsal Fatura Uygulaması Vatandaşı Mağdur Ediyor
MEB'in 'Aile Okulu' projesi 1 yılda 257 bin veliye ulaştı
MEB'in 'Aile Okulu' projesi 1 yılda 257 bin veliye ulaştı
Yılın ilk faiz kararı perşembe günü açıklanacak
Yılın ilk faiz kararı perşembe günü açıklanacak
13 il için yoğun kar yağışı uyarısı
13 il için yoğun kar yağışı uyarısı
En düşük emekli aylığı düzenlemesi için gözler TBMM'de
En düşük emekli aylığı düzenlemesi için gözler TBMM'de
Yeni Polis Yardım Sandığı Yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlandı
Yeni Polis Yardım Sandığı Yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlandı
Otomobilde büyük dönüşüm: Yeni araçların yüzde 44'ü hibrit ve elektrikli
Otomobilde büyük dönüşüm: Yeni araçların yüzde 44'ü hibrit ve elektrikli
Önce zam şimdi indirim: Benzine 1 lira 70 kuruş indirim geliyor
Önce zam şimdi indirim: Benzine 1 lira 70 kuruş indirim geliyor
Bakan Tekin yanıtladı: Ara tatil kalkacak mı?
Bakan Tekin yanıtladı: Ara tatil kalkacak mı?
Ümit Karan'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı
Ümit Karan'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı
İstanbullular dikkat! Hafta sonu yağmur ve kar yağışı bekleniyor
İstanbullular dikkat! Hafta sonu yağmur ve kar yağışı bekleniyor
Bahis soruşturması kapsamında Eyüpspor'a kayyım atandı
Bahis soruşturması kapsamında Eyüpspor'a kayyım atandı
6 yeni şehir hastanesi 2026'da kapılarını açacak
6 yeni şehir hastanesi 2026'da kapılarını açacak
Bakan Memişoğlu: Dünya'da bizim gibi sağlık hizmeti sunan ülke yok
Bakan Memişoğlu: Dünya'da bizim gibi sağlık hizmeti sunan ülke yok
Canlı yayın sırasında rahatsızlanan Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
Canlı yayın sırasında rahatsızlanan Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
Bakan Tekin'den öğrencilere mesaj: Sizi tanımlayan tek ölçüt notlarınız değil!
Bakan Tekin'den öğrencilere mesaj: Sizi tanımlayan tek ölçüt notlarınız değil!
ÇOMÜ'den 'hademe sahte diplomayla yükseldi' iddialarına açıklama
ÇOMÜ'den 'hademe sahte diplomayla yükseldi' iddialarına açıklama
Vidasına kadar yerli ve milli: 50 ülkeye süpürge satıyor
Vidasına kadar yerli ve milli: 50 ülkeye süpürge satıyor
Bakanlık açıkladı: Vatandaşın aldığı altın takip mi edilecek?
Bakanlık açıkladı: Vatandaşın aldığı altın takip mi edilecek?
Hakimi kurtaran çaycı konuştu: Kadın çığlığına kayıtsız kalamazdım
Hakimi kurtaran çaycı konuştu: Kadın çığlığına kayıtsız kalamazdım
Cezaevinden çıktı, öğretmene saldırdı: O veli tutuklandı
Cezaevinden çıktı, öğretmene saldırdı: O veli tutuklandı
Ali Yalçın: Öğretmen Açığı, Ücret Kaybı ve Enflasyon Eğitim Çalışanlarını Zorluyor
Ali Yalçın: Öğretmen Açığı, Ücret Kaybı ve Enflasyon Eğitim Çalışanlarını Zorluyor
Ana sayfaHaberler Dünya

11 yaşındaki çocuk oyun konsolunu aldığı için babasını öldürdü

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde 11 yaşındaki bir çocuk, oyun konsolunun elinden alınması üzerine babasını uykusunda tabancayla vurarak öldürdü. 13 Ocak'ta meydana gelen olayın ardından küçük çocuk cinayet suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

Haber Giriş : 17 Ocak 2026 10:20, Son Güncelleme : 17 Ocak 2026 10:21
Yazdır
11 yaşındaki çocuk oyun konsolunu aldığı için babasını öldürdü

Duncannon bölgesinde yaşanan olayda, polis ekipleri gece saat 03.20 sularında "bilinci kapalı bir erkek" ihbarı üzerine eve ulaştı. Yapılan incelemede, 42 yaşındaki Douglas Dietz yatağında başından vurulmuş halde ölü bulundu. Yetkililer, yaptıkları araştırma sonucunda maktulün 11 yaşındaki oğlunu şüpheli olarak belirledi.

"Babamı öldürdüm" itirafı

Polis raporlarına göre, olay günü doğum günü olan çocuk, yatak odasına "Babam öldü" diye bağırarak girdi. Olay yerindeki görevliler, çocuğun annesine "Babamı ben öldürdüm" dediğini duyduklarını ifade etti. İlk ifadesinde "Birini vurdum" diyen çocuk, vuracağı kişinin babası olduğunu önceden planladığını itiraf etti.

Oyun konsolunu ararken silahı buldu

Soruşturma belgelerinde, olayın ebeveynlerin gece yarısından sonra yatmasıyla başladığı belirtildi. Çocuk, babasının yatma vaktinin geldiğini söylemesine sinirlendiğini dile getirdi. Daha önce elinden alınan Nintendo Switch marka oyun konsolunu aramak için babasının çekmecesinden silah kasasının anahtarını alan çocuk, kasayı açtığında tabancayla karşılaştı.

Silahı kasadan çıkarıp doldurduğunu kabul eden 11 yaşındaki çocuk, yatağın babasının olduğu tarafa giderek tetiği çektiğini anlattı. Dedektiflerin, ateş ettiğinde ne olacağını düşünüp düşünmediği sorusuna ise sadece "kızgın olduğunu ve bunu düşünmediğini" söyleyerek yanıt verdi.

Gözaltına alınan çocuğun kefaletle serbest bırakılma talebi reddedildi. Olayla ilgili duruşmanın 22 Ocak'ta yapılması planlanıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber