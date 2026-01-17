Akaryakıta zammın ardından bugün indirim geldi!
Elektrikli otomobiller 2025'te iki katına çıktı
12'si kırmızı bültenle aranan 17 suçlu Türkiye'ye getirildi
Özel tekne ve yatların kullanımına yeni düzenleme
Eğitim-Bir-Sen'den MEB Atama ve Yer Değiştirme Düzenlemelerine 3 Ayrı Dava
Dışişleri Bakan Yardımcılığına Hacı Ali Özel atandı
Ege'de Çeşme açıklarında deprem
E-ticarette fahiş fiyata karşı erişim engeli ve ağır para cezası
İSKİ'nin Emsal Fatura Uygulaması Vatandaşı Mağdur Ediyor
MEB'in 'Aile Okulu' projesi 1 yılda 257 bin veliye ulaştı
Yılın ilk faiz kararı perşembe günü açıklanacak
13 il için yoğun kar yağışı uyarısı
En düşük emekli aylığı düzenlemesi için gözler TBMM'de
Yeni Polis Yardım Sandığı Yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlandı
Otomobilde büyük dönüşüm: Yeni araçların yüzde 44'ü hibrit ve elektrikli
Önce zam şimdi indirim: Benzine 1 lira 70 kuruş indirim geliyor
Bakan Tekin yanıtladı: Ara tatil kalkacak mı?
Ümit Karan'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı
İstanbullular dikkat! Hafta sonu yağmur ve kar yağışı bekleniyor
Bahis soruşturması kapsamında Eyüpspor'a kayyım atandı
6 yeni şehir hastanesi 2026'da kapılarını açacak
Bakan Memişoğlu: Dünya'da bizim gibi sağlık hizmeti sunan ülke yok
Canlı yayın sırasında rahatsızlanan Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
Bakan Tekin'den öğrencilere mesaj: Sizi tanımlayan tek ölçüt notlarınız değil!
ÇOMÜ'den 'hademe sahte diplomayla yükseldi' iddialarına açıklama
Vidasına kadar yerli ve milli: 50 ülkeye süpürge satıyor
Bakanlık açıkladı: Vatandaşın aldığı altın takip mi edilecek?
Hakimi kurtaran çaycı konuştu: Kadın çığlığına kayıtsız kalamazdım
Cezaevinden çıktı, öğretmene saldırdı: O veli tutuklandı
Ali Yalçın: Öğretmen Açığı, Ücret Kaybı ve Enflasyon Eğitim Çalışanlarını Zorluyor
SGK ödeme tutarlarında yüzde 20 artış sağlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Hasta alt bezi, tekerlekli sandalye, işitme cihazı ile uyku ve solunum cihazları gibi tıbbi malzemelerde SGK ödeme tutarlarında yüzde 20 artış sağlandı." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ocak 2026 10:45, Son Güncelleme : 17 Ocak 2026 10:40
SGK ödeme tutarlarında yüzde 20 artış sağlandı

"Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakan Işıkhan, NSosyal hesabından, tebliğde yapılan değişikliğe ilişkin paylaşımda bulundu.

Işıkhan, Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) sağlık hizmetlerine erişimi güçlendiren yeni düzenlemeler yaptıklarını belirtti.

SUT'ta özellikli işlemlerde artış yaptıklarını aktaran Işıkhan, şunları kaydetti:

"Yenidoğan uygulamaları ve çocuk cerrahisi işlemlerinde, acil servis kırmızı alan işlemlerinde, nükleer tıp ve girişimsel hizmetlerde, hiperbarik oksijen tedavisi ve kemoterapi işlemlerinde ödenen tutarlar artırıldı. Hasta alt bezi, tekerlekli sandalye, işitme cihazı ile uyku ve solunum cihazları gibi tıbbi malzemelerde SGK ödeme tutarlarında yüzde 20 artış sağlandı. Safra yollarının yüksek çözünürlüklü görüntülenmesi ve kalp ritim bozukluklarının tedavisinde kullanılan yenilikçi tıbbi malzemeler geri ödeme kapsamına alındı. Fabry hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç daha geri ödeme listesine eklendi."

