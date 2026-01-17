"Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakan Işıkhan, NSosyal hesabından, tebliğde yapılan değişikliğe ilişkin paylaşımda bulundu.

Işıkhan, Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) sağlık hizmetlerine erişimi güçlendiren yeni düzenlemeler yaptıklarını belirtti.

SUT'ta özellikli işlemlerde artış yaptıklarını aktaran Işıkhan, şunları kaydetti:

"Yenidoğan uygulamaları ve çocuk cerrahisi işlemlerinde, acil servis kırmızı alan işlemlerinde, nükleer tıp ve girişimsel hizmetlerde, hiperbarik oksijen tedavisi ve kemoterapi işlemlerinde ödenen tutarlar artırıldı. Hasta alt bezi, tekerlekli sandalye, işitme cihazı ile uyku ve solunum cihazları gibi tıbbi malzemelerde SGK ödeme tutarlarında yüzde 20 artış sağlandı. Safra yollarının yüksek çözünürlüklü görüntülenmesi ve kalp ritim bozukluklarının tedavisinde kullanılan yenilikçi tıbbi malzemeler geri ödeme kapsamına alındı. Fabry hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç daha geri ödeme listesine eklendi."