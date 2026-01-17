Eğitim-Bir-Sen'den MEB Atama ve Yer Değiştirme Düzenlemelerine 3 Ayrı Dava

Eğitim-Bir-Sen, 9 Ocak 2026 tarihli ve 33132 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde yer alan bazı düzenlemelerin iptali istemiyle Danıştay'a başvurdu. Sendika, öğretmenlerin özlük haklarını ve çalışma barışını olumsuz etkilediğini belirttiği hükümlerin hukuka aykırı olduğunu savundu.

Dava konusu edilen düzenlemeler arasında; nöbetçi belletici öğretmen tanımı, belletici öğretmenlik görevine ilave hizmet puanı verilmemesi, pansiyonlu okullar arasında hizmet puanı açısından ayrım yapılması ve zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamasına rağmen bu kapsamda görev yapan öğretmenlere artırımlı hizmet puanı verilmemesi yer aldı.

Bunun yanı sıra, 12 yıllık görev süresini tamamlayan öğretmenlerin yer değişikliği hakkının sınırlandırılması, norm kadro fazlası öğretmenlerin Akademi'de eğitime alınarak alanlarının istekleri dışında değiştirilebilmesi ve norm kadro fazlası öğretmenlerin önceki görev sürelerinin yeni kurumda dikkate alınmaması da yargıya taşınan hükümler arasında bulunuyor.

Sendika ayrıca, denetim ve soruşturma sonucunda mesleğinde yetersiz görülen öğretmenlerin hizmet sınıfının değiştirilebilmesine, alan değişikliğine bağlı yer değişikliklerinin Bakanlıkça belirlenecek illerle sınırlandırılmasına ve ilçe grupları düzenlemesine ilişkin hükümlerin de iptalini talep etti.

Norm Kadro Fazlası Öğretmenler İçin Açılan Dava

Eğitim-Bir-Sen, İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirme Duyurusu'nun tamamına yönelik de dava açtı. Dava dilekçesinde; öğretmenlerin kendi branşlarında kaç kişinin norm fazlası olduğu ve hizmet puanları açıklanmadan tercih yapmaya zorlanması, mazerete dayalı yer değişikliği hakkını zedeleyecek resen atamalar yapılması ve aile bütünlüğünün gözetilmemesi gibi hususlar gerekçe gösterildi. Ayrıca, engelli öğretmenler açısından hak ihlali oluşturabilecek düzenlemeler de dava kapsamına alındı.

Mazeret Atamalarında "Sigortalılık Şartı" Yargıya Taşındı

Sendikanın açtığı üçüncü dava ise 2026 Yarıyıl Tatili İller Arası Mazerete Bağlı Yer Değişikliği Duyurusu'na ilişkin oldu. Eğitim-Bir-Sen, mazeretin bulunduğu yerde son iki yıl içinde 360 gün sigortalı çalışma şartı aranmasının kazanılmış hakları, hukuki belirlilik ve idari istikrar ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle söz konusu hükmün iptalini istedi.



