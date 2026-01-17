Akaryakıta zammın ardından bugün indirim geldi!
Elektrikli otomobiller 2025'te iki katına çıktı
12'si kırmızı bültenle aranan 17 suçlu Türkiye'ye getirildi
Özel tekne ve yatların kullanımına yeni düzenleme
Eğitim-Bir-Sen'den MEB Atama ve Yer Değiştirme Düzenlemelerine 3 Ayrı Dava
Dışişleri Bakan Yardımcılığına Hacı Ali Özel atandı
Ege'de Çeşme açıklarında deprem
E-ticarette fahiş fiyata karşı erişim engeli ve ağır para cezası
İSKİ'nin Emsal Fatura Uygulaması Vatandaşı Mağdur Ediyor
MEB'in 'Aile Okulu' projesi 1 yılda 257 bin veliye ulaştı
Yılın ilk faiz kararı perşembe günü açıklanacak
13 il için yoğun kar yağışı uyarısı
En düşük emekli aylığı düzenlemesi için gözler TBMM'de
Yeni Polis Yardım Sandığı Yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlandı
Otomobilde büyük dönüşüm: Yeni araçların yüzde 44'ü hibrit ve elektrikli
Önce zam şimdi indirim: Benzine 1 lira 70 kuruş indirim geliyor
Bakan Tekin yanıtladı: Ara tatil kalkacak mı?
Ümit Karan'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı
İstanbullular dikkat! Hafta sonu yağmur ve kar yağışı bekleniyor
Bahis soruşturması kapsamında Eyüpspor'a kayyım atandı
6 yeni şehir hastanesi 2026'da kapılarını açacak
Bakan Memişoğlu: Dünya'da bizim gibi sağlık hizmeti sunan ülke yok
Canlı yayın sırasında rahatsızlanan Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
Bakan Tekin'den öğrencilere mesaj: Sizi tanımlayan tek ölçüt notlarınız değil!
ÇOMÜ'den 'hademe sahte diplomayla yükseldi' iddialarına açıklama
Vidasına kadar yerli ve milli: 50 ülkeye süpürge satıyor
Bakanlık açıkladı: Vatandaşın aldığı altın takip mi edilecek?
Hakimi kurtaran çaycı konuştu: Kadın çığlığına kayıtsız kalamazdım
Cezaevinden çıktı, öğretmene saldırdı: O veli tutuklandı
Ali Yalçın: Öğretmen Açığı, Ücret Kaybı ve Enflasyon Eğitim Çalışanlarını Zorluyor
Destekleme ve Yetiştirme Kursları'na yeni programlar eklendi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda Destekleme ve Yetiştirme Kursları'nda kültür ve sanat, spor, yabancı dil, yaşam becerileri ile bilim ve teknoloji alanlarında modüler kurs programları hazırlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ocak 2026 11:15, Son Güncelleme : 17 Ocak 2026 11:16
Destekleme ve Yetiştirme Kursları'na yeni programlar eklendi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, hazırlanan kurs programlarıyla öğrencilerin, akademik başarılarının yanı sıra yaşam becerileri güçlü, sosyal-duygusal yönden gelişmiş ve geleceğin ihtiyaçlarına uyum sağlayabilen bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

"Yaşam Becerileri" temasında temel yemek yapma becerileri, kişisel bakım ve hijyen, temel finansal beceriler, güvenlik ve acil durum hazırlığı, hukuk ve tüketici okuryazarlığı gibi kurslarla öğrencilerin bağımsız ve bilinçli bireyler olarak yetişmeleri hedefleniyor.

Programda "Kültür ve Sanat" temasıyla öğrencilerin estetik duyarlılıklarını ve ifade becerilerini geliştirecek çalışmalar yer alıyor. Resim, dijital sanatlar, enstrüman eğitimi, tiyatro ve oyunculuk, diksiyon ve beden dili, hat sanatı, ebru sanatı, seramik ve çömlekçilik, yaratıcı yazarlık ile şiir ve hikaye yazımı kurslarıyla kültürel ve sanatsal gelişim desteklenecek.

"Yabancı Dil Etkinlikleri" kapsamında yürütülecek etkinliklerle öğrencilerin yabancı dili aktif ve öz güvenli şekilde kullanmaları amaçlanıyor.

Öğrencilerin fiziksel gelişimini desteklemek amacıyla "Spor Etkinlikleri" temasında temel ve birleştirilmiş hareket becerileri, esneklik uygulamaları, atletizm, yüzme, bisiklet, basketbol, voleybol ve geleneksel okçuluk gibi farklı branşlarda kurslar sunulacak.

"Bilim ve Teknoloji" alanında ise öğrencilerin bilimsel düşünme, üretme ve dijital yetkinliklerini geliştirmeye yönelik kurslar öne çıkıyor.

Bilimsel süreçler ve deneysel uygulamalar, algoritma geliştirme ve kodlama, temel elektronik ve robotik kodlama, dijital tasarım ve içerik geliştirme, veri analizi ve yapay zeka, mobil uygulama geliştirme, oyun geliştirme ile siber güvenlik ve dijital vatandaşlık kurslarıyla öğrenciler geleceğin teknolojilerine hazırlanacak.

Pilot uygulama olarak başlatılacak

Hazırlanan modüler kurs programları, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci döneminden itibaren Adana, Ankara, Erzurum, Konya, Muş ve Trabzon'da pilot uygulama olarak başlatılacak.

Uygulama kapsamında 5, 6, 7, 8, hazırlık, 9, 10, 11 ve 12'nci sınıf düzeylerinde öğrenim gören öğrenciler kurslara başvurabilecek. Süreçte ilk aşamada öğrenci başvuruları 4 Şubat'a kadar alınacak.

Öğrenci tercihleri, il ve ilçe merkez komisyonları tarafından değerlendirilerek il ve ilçe genelinde açılacak kurs alanları belirlenecek. Belirlenen kurs merkezleri ve açılacak kurs alanları okullarla iletişime geçilerek e-Kurs modülüne işlenecek, ardından modüler kurs programlarına öğretmen başvuruları alınacak ve kurs merkezleri tarafından gruplar oluşturularak kurslar başlatılacak.

Hafta sonu iki saat olarak uygulanacak kursların süresi 10 hafta olacak. Kursları başarıyla tamamlayan öğrencilere katılım belgesi verilecek. Bir öğrenci tüm alanlardan en fazla 10 kursa başvurabilecek ancak yalnızca bir kursa kayıt yaptırabilecek.

Kurslar 28-29 Mart'ta başlayacak

Kurs programlarına katılım için velinin yazılı izni gerekecek. Öğrencilerin kursu başarıyla tamamlamış sayılabilmesi için kursun türüne bağlı olarak ürün ortaya koymaları, performans sergilemeleri veya benzeri bir kurs çıktısı hazırlamaları gerekecek.

Kurs merkezlerinde açılması uygun bulunan her bir kursta görev almak isteyen öğretmenlerin başvuruları öğretmenlik atama alanına uygun olmak şartıyla e-Kurs modülü üzerinden alınacak.

Açılacak kurs merkezlerine yerleşen öğrenciler ile görevlendirilen öğretmenler 23-26 Mart'ta ilan edilecek ve kurslar 28-29 Mart'ta başlayacak.

