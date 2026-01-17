Demir yolu yatırımları için rekor bütçe

Akaryakıta zammın ardından bugün indirim geldi!
Akaryakıta zammın ardından bugün indirim geldi!
Elektrikli otomobiller 2025'te iki katına çıktı
Elektrikli otomobiller 2025'te iki katına çıktı
12'si kırmızı bültenle aranan 17 suçlu Türkiye'ye getirildi
12'si kırmızı bültenle aranan 17 suçlu Türkiye'ye getirildi
Özel tekne ve yatların kullanımına yeni düzenleme
Özel tekne ve yatların kullanımına yeni düzenleme
Eğitim-Bir-Sen'den MEB Atama ve Yer Değiştirme Düzenlemelerine 3 Ayrı Dava
Eğitim-Bir-Sen'den MEB Atama ve Yer Değiştirme Düzenlemelerine 3 Ayrı Dava
Dışişleri Bakan Yardımcılığına Hacı Ali Özel atandı
Dışişleri Bakan Yardımcılığına Hacı Ali Özel atandı
Ege'de Çeşme açıklarında deprem
Ege'de Çeşme açıklarında deprem
E-ticarette fahiş fiyata karşı erişim engeli ve ağır para cezası
E-ticarette fahiş fiyata karşı erişim engeli ve ağır para cezası
İSKİ'nin Emsal Fatura Uygulaması Vatandaşı Mağdur Ediyor
İSKİ'nin Emsal Fatura Uygulaması Vatandaşı Mağdur Ediyor
MEB'in 'Aile Okulu' projesi 1 yılda 257 bin veliye ulaştı
MEB'in 'Aile Okulu' projesi 1 yılda 257 bin veliye ulaştı
Yılın ilk faiz kararı perşembe günü açıklanacak
Yılın ilk faiz kararı perşembe günü açıklanacak
13 il için yoğun kar yağışı uyarısı
13 il için yoğun kar yağışı uyarısı
En düşük emekli aylığı düzenlemesi için gözler TBMM'de
En düşük emekli aylığı düzenlemesi için gözler TBMM'de
Yeni Polis Yardım Sandığı Yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlandı
Yeni Polis Yardım Sandığı Yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlandı
Otomobilde büyük dönüşüm: Yeni araçların yüzde 44'ü hibrit ve elektrikli
Otomobilde büyük dönüşüm: Yeni araçların yüzde 44'ü hibrit ve elektrikli
Önce zam şimdi indirim: Benzine 1 lira 70 kuruş indirim geliyor
Önce zam şimdi indirim: Benzine 1 lira 70 kuruş indirim geliyor
Bakan Tekin yanıtladı: Ara tatil kalkacak mı?
Bakan Tekin yanıtladı: Ara tatil kalkacak mı?
Ümit Karan'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı
Ümit Karan'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı
İstanbullular dikkat! Hafta sonu yağmur ve kar yağışı bekleniyor
İstanbullular dikkat! Hafta sonu yağmur ve kar yağışı bekleniyor
Bahis soruşturması kapsamında Eyüpspor'a kayyım atandı
Bahis soruşturması kapsamında Eyüpspor'a kayyım atandı
6 yeni şehir hastanesi 2026'da kapılarını açacak
6 yeni şehir hastanesi 2026'da kapılarını açacak
Bakan Memişoğlu: Dünya'da bizim gibi sağlık hizmeti sunan ülke yok
Bakan Memişoğlu: Dünya'da bizim gibi sağlık hizmeti sunan ülke yok
Canlı yayın sırasında rahatsızlanan Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
Canlı yayın sırasında rahatsızlanan Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
Bakan Tekin'den öğrencilere mesaj: Sizi tanımlayan tek ölçüt notlarınız değil!
Bakan Tekin'den öğrencilere mesaj: Sizi tanımlayan tek ölçüt notlarınız değil!
ÇOMÜ'den 'hademe sahte diplomayla yükseldi' iddialarına açıklama
ÇOMÜ'den 'hademe sahte diplomayla yükseldi' iddialarına açıklama
Vidasına kadar yerli ve milli: 50 ülkeye süpürge satıyor
Vidasına kadar yerli ve milli: 50 ülkeye süpürge satıyor
Bakanlık açıkladı: Vatandaşın aldığı altın takip mi edilecek?
Bakanlık açıkladı: Vatandaşın aldığı altın takip mi edilecek?
Hakimi kurtaran çaycı konuştu: Kadın çığlığına kayıtsız kalamazdım
Hakimi kurtaran çaycı konuştu: Kadın çığlığına kayıtsız kalamazdım
Cezaevinden çıktı, öğretmene saldırdı: O veli tutuklandı
Cezaevinden çıktı, öğretmene saldırdı: O veli tutuklandı
Ali Yalçın: Öğretmen Açığı, Ücret Kaybı ve Enflasyon Eğitim Çalışanlarını Zorluyor
Ali Yalçın: Öğretmen Açığı, Ücret Kaybı ve Enflasyon Eğitim Çalışanlarını Zorluyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Demir yolu yatırımları için rekor bütçe

Türkiye'de demir yollarında 2016 ve sonrasında başlayan 91 projenin hizmete alınması için bu yıl bütçeden 261 milyar 580 milyon lira ödenek tahsisi yapıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ocak 2026 11:46, Son Güncelleme : 17 Ocak 2026 11:41
Yazdır
Demir yolu yatırımları için rekor bütçe

2026 Yılı Yatırım Programı'ndan yapılan derlemeye göre, ulaştırma ve haberleşme sektörüne, 508 milyar 166 milyon 500 bin lira bütçe ayrıldı.

Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünün 54, TCDD Taşımacılık AŞ'nin 15 ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 22 olmak üzere, toplam 91 projenin hayata geçirileceği demir yolu için 261 milyar 580 milyon lira bütçe kullanımı planlandı.

Söz konusu bütçe ile yatırım programında yer alan ve yapımı devam eden önemli projelerin bazılarının 2026, bazılarının ise 2032 yılı itibarıyla tamamlanması öngörüldü.

Demir yolu yatırımları için 261 milyar 580 milyon lira bütçe ayrıldı

TCDD Taşımacılık AŞ'nin, yapımına devam edeceği projeler için bu yıl 24 milyar 274 milyon 207 bin lira, yeni projeler için ise 13 milyar 725 milyon 793 bin lira olmak üzere, toplam 38 milyar lira bütçe ayrıldı.

Yapımına 2016 ve sonrasında başlanan, aralarında dizel elektrikli anahat lokomotifi temini, milli elektrikli tren seti temini gibi önemli projelerin yer aldığı yatırımların, 2028 yılında bitirilmesi planlandı.

TCDD Genel Müdürlüğüne ise bu dönemde, 111 milyar 580 milyon lira bütçe tahsisi gerçekleştirildi. Bu bütçeyle, Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren, Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren, Sivas-Erzincan Hızlı Tren, Konya-Karaman-Niğde (Ulukışla)-Mersin (Yenice)-Adana Hızlı Tren, Kalkınma Yolu, Ankara-Polatlı-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa-İzmir Hızlı Tren hatları, Adana Organize Sanayi Bölgesi (OSB)-Yakapınar İltisak Hattı, İskenderun OSB İltisak Hattı, Uzay ve Havacılık İhtisas OSB ve Ankara Lojistik Üssü İltisak Hattı ve Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı'nın da aralarında bulunduğu projelerin yapımlarına devam edilmesi öngörüldü.

Yatırım Programı'nda, Bakanlığın da yürüttüğü demir yolu yatırımları için 112 milyar lira bütçe ayrıldı. Tahsis edilen söz konusu bütçe ile 59 ilde iltisak hattı etüt projeleri, Gebze-Haydarpaşa ve Sirkeci-Halkalı Banliyö hatlarının iyileştirilmesi, Gebze-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı-Çatalca Yüksek Standartlı Demiryolu ve Yerköy-Kayseri Yüksek Standartlı Demiryolu gibi birçok yatırımın hayata geçirilmesi hedeflendi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber