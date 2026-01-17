Akaryakıta zammın ardından bugün indirim geldi!
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Benzine dün gelen 1,61 TL'lik zammın ardından bugün 95 kuruşluk indirim geldi. İndirimli fiyat tabelalara yansıdı. 17 Ocak 2026 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para?
Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 17 Ocak 2026 13:22, Son Güncelleme : 17 Ocak 2026 13:24
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.
Benzine 16 Ocak Cuma gecesi itibarıyla 1,61 TL zam gelirken bugün ise indirim yapıldı. Son karara göre, benzine, 95 kuruş indirim geldi. Motorin ve otogaz fiyatlarında ise değişim gözlemlenmedi.
Peki, İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa yakası
- Benzin: 54.00 TL
- Motorin: 54.86 TL
- LPG: 29.29 TL
İstanbul Anadolu yakası
- Benzin: 53.83 TL
- Motorin: 54.69 TL
- LPG: 28.69 TL
İzmir
- Benzin: 55.19 TL
- Motorin: 56.20 TL
- LPG: 29.09 TL
Ankara
- Benzin: 54.90 TL
- Motorin: 55.87 TL
- LPG: 29.17 TL