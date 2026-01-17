Günümüz iş piyasasında hızlı uyum sağlamak, çalışanlar için giderek daha önemli hale geliyor. Yapay zeka teknolojileri, istihdam süreçlerinin her aşamasını dönüştürürken, birçok profesyonel bu değişime ayak uydurmanın yollarını arıyor. LinkedIn'in "Jobs on the Rise 2026" araştırmasına göre, profesyonellerin %56'sı bu yıl iş aramayı planlarken, %76'sı ise kendini buna hazır hissetmiyor. Belirsizliklerin arttığı bu dönemde, fırsat alanlarını doğru belirlemek kritik önem taşıyor. Son üç yılda en hızlı büyüyen meslekler arasında hem teknik hem de stratejik yapay zeka rolleri öne çıkıyor. Bu yılki listede yapay zeka mühendisleri, yapay zeka danışmanları ve satış temsilcileri gibi pozisyonlar dikkat çekiyor.

ABD'de En Hızlı Büyüyen 10 Meslek

Yapay Zeka Mühendisi: Yapay zeka modelleri geliştirir ve uygular. En yaygın beceriler: LangChain, Retrieval-Augmented Generation (RAG), PyTorch. Sektörler: Teknoloji ve İnternet, BT Hizmetleri ve Danışmanlığı. Yoğunluklu şehirler: San Francisco, New York City, Dallas. Cinsiyet dağılımı: %23 kadın, %77 erkek. Esnek çalışma: %26,2 uzaktan, %27,1 hibrit.

Yapay zeka modelleri geliştirir ve uygular. En yaygın beceriler: LangChain, Retrieval-Augmented Generation (RAG), PyTorch. Sektörler: Teknoloji ve İnternet, BT Hizmetleri ve Danışmanlığı. Yoğunluklu şehirler: San Francisco, New York City, Dallas. Cinsiyet dağılımı: %23 kadın, %77 erkek. Esnek çalışma: %26,2 uzaktan, %27,1 hibrit. Yapay Zeka Danışmanı-Stratejisti: Kuruluşların yapay zeka teknolojilerini planlamasına ve uygulamasına yardımcı olur. Beceriler: Büyük Dil Modelleri (LLM), MLOps, Bilgisayarla Görme. Sektörler: Teknoloji ve İnternet, BT Hizmetleri ve Danışmanlığı. Şehirler: San Francisco, New York City, Boston. Cinsiyet dağılımı: %18 kadın, %82 erkek.

Kuruluşların yapay zeka teknolojilerini planlamasına ve uygulamasına yardımcı olur. Beceriler: Büyük Dil Modelleri (LLM), MLOps, Bilgisayarla Görme. Sektörler: Teknoloji ve İnternet, BT Hizmetleri ve Danışmanlığı. Şehirler: San Francisco, New York City, Boston. Cinsiyet dağılımı: %18 kadın, %82 erkek. Yeni Konut Satış Uzmanı: Alıcıları yeni inşa edilmiş konutların satın alma sürecinde yönlendirir. Beceriler: Konut Gayrimenkulü, Gayrimenkul İşlemleri. Sektörler: Gayrimenkul, Bina İnşaatı. Şehirler: Houston, Dallas, Orlando. Cinsiyet dağılımı: %57 kadın, %43 erkek.

Alıcıları yeni inşa edilmiş konutların satın alma sürecinde yönlendirir. Beceriler: Konut Gayrimenkulü, Gayrimenkul İşlemleri. Sektörler: Gayrimenkul, Bina İnşaatı. Şehirler: Houston, Dallas, Orlando. Cinsiyet dağılımı: %57 kadın, %43 erkek. Veri Açıklayıcıları: Yapay zeka ve makine öğrenimi modelleri için veri etiketleme ve inceleme yapar. Beceriler: SEO Metin Yazarlığı, İçerik Pazarlaması. Sektörler: Teknoloji ve İnternet, İnsan Kaynakları. Şehirler: Austin, New York City, San Francisco.

Yapay zeka ve makine öğrenimi modelleri için veri etiketleme ve inceleme yapar. Beceriler: SEO Metin Yazarlığı, İçerik Pazarlaması. Sektörler: Teknoloji ve İnternet, İnsan Kaynakları. Şehirler: Austin, New York City, San Francisco. Yapay Zeka / Makine Öğrenimi Araştırmacıları: Yeni modeller ve algoritmalar geliştirir. Beceriler: PyTorch, Derin Öğrenme. Sektörler: Teknoloji ve İnternet, Yükseköğretim. Şehirler: San Francisco, New York City, Boston.

Yeni modeller ve algoritmalar geliştirir. Beceriler: PyTorch, Derin Öğrenme. Sektörler: Teknoloji ve İnternet, Yükseköğretim. Şehirler: San Francisco, New York City, Boston. Sağlık Geri Ödeme Uzmanları: Sağlık hizmetleri için faturalama ve talep süreçlerini yönetir. Beceriler: Medicare/Medicaid Geri Ödeme. Sektörler: Kimyasal Üretim, Araştırma Hizmetleri.

Sağlık hizmetleri için faturalama ve talep süreçlerini yönetir. Beceriler: Medicare/Medicaid Geri Ödeme. Sektörler: Kimyasal Üretim, Araştırma Hizmetleri. Stratejik Danışmanlar/Bağımsız Danışmanlar: Kuruluşlara uzmanlık sunar ve karmaşık sorunları çözer. Beceriler: Üst Düzey Danışmanlık, Pazara Giriş Stratejisi.

Kuruluşlara uzmanlık sunar ve karmaşık sorunları çözer. Beceriler: Üst Düzey Danışmanlık, Pazara Giriş Stratejisi. Reklam Satış Uzmanları: Medya alanı satışı gerçekleştirir. Beceriler: Medya Planlama, Sosyal Medya Optimizasyonu (SMO).

Medya alanı satışı gerçekleştirir. Beceriler: Medya Planlama, Sosyal Medya Optimizasyonu (SMO). Kurucular (Founders): Fikirleri sürdürülebilir işletmelere dönüştürür. Beceriler: Start-up Liderliği, Marka Geliştirme.

Fikirleri sürdürülebilir işletmelere dönüştürür. Beceriler: Start-up Liderliği, Marka Geliştirme. Satış Yöneticileri: Satış ekiplerini yönetir ve gelir hedeflerini belirler. Beceriler: C-Level Yönetim, Uluslararası Satış.

Büyüyen Mesleklerde Ortak Özellikler

Teknoloji ve yapay zeka odaklı rollerin öne çıkması

öne çıkması Esnek çalışma imkanlarının artması

artması Cinsiyet dağılımında dengesizliklerin devam etmesi

dengesizliklerin devam etmesi Beceri çeşitliliği ve sektörler arası geçişlerin yaygınlaşması

Sonuç

ABD'de en hızlı büyüyen meslekler, teknolojik gelişmelerin ve iş dünyasındaki dönüşümün bir yansıması olarak öne çıkıyor. Profesyonellerin bu alanlarda yetkinliklerini geliştirmesi ve değişen iş piyasasına uyum sağlaması bekleniyor.



