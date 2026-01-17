Havalimanlarındaki pist uzunluğu 241,4 kilometreye ulaştı

Erdoğan'dan sanal kumar açıklaması: Kökünü kazıyacağız
Erdoğan'dan sanal kumar açıklaması: Kökünü kazıyacağız
En hızlı büyüyen 10 meslek
En hızlı büyüyen 10 meslek
Bakan Kacır: Mega endüstriyel bölgeler inşa edeceğiz
Bakan Kacır: Mega endüstriyel bölgeler inşa edeceğiz
Akaryakıta zammın ardından bugün indirim geldi!
Akaryakıta zammın ardından bugün indirim geldi!
Elektrikli otomobiller 2025'te iki katına çıktı
Elektrikli otomobiller 2025'te iki katına çıktı
12'si kırmızı bültenle aranan 17 suçlu Türkiye'ye getirildi
12'si kırmızı bültenle aranan 17 suçlu Türkiye'ye getirildi
Özel tekne ve yatların kullanımına yeni düzenleme
Özel tekne ve yatların kullanımına yeni düzenleme
Eğitim-Bir-Sen'den MEB Atama ve Yer Değiştirme Düzenlemelerine 3 Ayrı Dava
Eğitim-Bir-Sen'den MEB Atama ve Yer Değiştirme Düzenlemelerine 3 Ayrı Dava
Dışişleri Bakan Yardımcılığına Hacı Ali Özel atandı
Dışişleri Bakan Yardımcılığına Hacı Ali Özel atandı
Ege'de Çeşme açıklarında deprem
Ege'de Çeşme açıklarında deprem
E-ticarette fahiş fiyata karşı erişim engeli ve ağır para cezası
E-ticarette fahiş fiyata karşı erişim engeli ve ağır para cezası
İSKİ'nin Emsal Fatura Uygulaması Vatandaşı Mağdur Ediyor
İSKİ'nin Emsal Fatura Uygulaması Vatandaşı Mağdur Ediyor
MEB'in 'Aile Okulu' projesi 1 yılda 257 bin veliye ulaştı
MEB'in 'Aile Okulu' projesi 1 yılda 257 bin veliye ulaştı
Yılın ilk faiz kararı perşembe günü açıklanacak
Yılın ilk faiz kararı perşembe günü açıklanacak
13 il için yoğun kar yağışı uyarısı
13 il için yoğun kar yağışı uyarısı
En düşük emekli aylığı düzenlemesi için gözler TBMM'de
En düşük emekli aylığı düzenlemesi için gözler TBMM'de
Yeni Polis Yardım Sandığı Yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlandı
Yeni Polis Yardım Sandığı Yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlandı
Otomobilde büyük dönüşüm: Yeni araçların yüzde 44'ü hibrit ve elektrikli
Otomobilde büyük dönüşüm: Yeni araçların yüzde 44'ü hibrit ve elektrikli
Önce zam şimdi indirim: Benzine 1 lira 70 kuruş indirim geliyor
Önce zam şimdi indirim: Benzine 1 lira 70 kuruş indirim geliyor
Bakan Tekin yanıtladı: Ara tatil kalkacak mı?
Bakan Tekin yanıtladı: Ara tatil kalkacak mı?
Ümit Karan'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı
Ümit Karan'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı
İstanbullular dikkat! Hafta sonu yağmur ve kar yağışı bekleniyor
İstanbullular dikkat! Hafta sonu yağmur ve kar yağışı bekleniyor
Bahis soruşturması kapsamında Eyüpspor'a kayyım atandı
Bahis soruşturması kapsamında Eyüpspor'a kayyım atandı
6 yeni şehir hastanesi 2026'da kapılarını açacak
6 yeni şehir hastanesi 2026'da kapılarını açacak
Bakan Memişoğlu: Dünya'da bizim gibi sağlık hizmeti sunan ülke yok
Bakan Memişoğlu: Dünya'da bizim gibi sağlık hizmeti sunan ülke yok
Canlı yayın sırasında rahatsızlanan Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
Canlı yayın sırasında rahatsızlanan Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
Bakan Tekin'den öğrencilere mesaj: Sizi tanımlayan tek ölçüt notlarınız değil!
Bakan Tekin'den öğrencilere mesaj: Sizi tanımlayan tek ölçüt notlarınız değil!
ÇOMÜ'den 'hademe sahte diplomayla yükseldi' iddialarına açıklama
ÇOMÜ'den 'hademe sahte diplomayla yükseldi' iddialarına açıklama
Vidasına kadar yerli ve milli: 50 ülkeye süpürge satıyor
Vidasına kadar yerli ve milli: 50 ülkeye süpürge satıyor
Bakanlık açıkladı: Vatandaşın aldığı altın takip mi edilecek?
Bakanlık açıkladı: Vatandaşın aldığı altın takip mi edilecek?
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Havalimanlarındaki pist uzunluğu 241,4 kilometreye ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Yaptığımız yatırımlarla 2002'de Türk sivil havacılığına hizmet veren yaklaşık 149 kilometrelik pist uzunluğuna 92,4 kilometre daha ekledik. Bugün pist uzunluğumuz 241,4 kilometreye ulaştı, bu da Ankara ile Çorum arasındaki mesafeye denk geliyor." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ocak 2026 15:24, Son Güncelleme : 17 Ocak 2026 15:11
Yazdır
Havalimanlarındaki pist uzunluğu 241,4 kilometreye ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin havacılık altyapısında son 24 yılda aldığı mesafeye ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin, kıtaların kesişim noktasında, 4 saatlik uçuş mesafesinde, 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin merkezinde yer aldığına işaret eden Uraloğlu, bu avantajı doğru okuyarak ulaştırma stratejilerini küresel ölçekte ve bütüncül bir anlayışla planladıklarını bildirdi.

Uraloğlu, 2002'de 26 olan aktif havalimanı sayısını, pasif durumdaki 16 havalimanını yenileyerek ve 16 yeni havalimanı inşa ederek 58'e çıkardıklarını anlattı. Uçakların iniş-kalkışlarını sağlayan pist uzunluklarında da dikkate değer yükseliş olduğunun altını çizen Uraloğlu, "Yaptığımız yatırımlarla 2002'de Türk sivil havacılığına hizmet veren yaklaşık 149 kilometrelik pist uzunluğuna, 92,4 kilometre daha ekledik. Bugün pist uzunluğumuz 241,4 kilometreye ulaştı, bu da Ankara ile Çorum arasındaki mesafeye denk geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"133 ülkede 356 noktaya uçuyoruz"

Havacılık alanındaki altyapı gücünü, diplomatik başarılarla da perçinlediklerine dikkati çeken Uraloğlu, 2003'te 81 olan hava ulaştırma anlaşması sayısını bugün 175'e çıkardıklarını, dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken bugün 133 ülkede 356 noktaya uçulduğunu vurguladı. Bu altyapı ve uçuş ağı hamlelerinin, havayolunu kullanan yolcu sayılarının artışına da yıl yıl yansıdığını belirten Uraloğlu, "2025'te transit yolcularla birlikte 247 milyon 163 bine çıkararak, Cumhuriyet tarihimizin yeni rekorunu kırdık. Bu sayıyla yolcu bazında Avrupa'da 3'üncü, dünyada ise 7'nci sırada yer aldık. İstanbul Havalimanı'mız da yaklaşık 84,5 milyon yolcuya ev sahipliği yaparak, tek başına Türkiye nüfusuna yakın yolcuyu misafir ederek, büyük başarıya imza attı." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, 19 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Ankara Esenboğa Havalimanı'nın kapasite artırımı projesinin birinci etabını hizmete açacaklarına da değinerek, böylece 3 bin 750 metre uzunluğundaki 3'üncü pisti, 77 metre yüksekliğindeki modern hava trafik kontrol kulesini ve tüm tamamlayıcı tesisleri milletin hizmetine sunacaklarını kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber