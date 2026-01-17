İstanbul'da araca kurşun yağdıran 3 kişi yakalandı
Kağıthane'de park halindeki araca düzenlen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Burak Tuncel'in ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.
İstanbul'un Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi Fazilet Caddesi'nde, korkunç bir silahlı saldırı meydana gelmişti.
Park halindeki 34 HUB 246 plakalı araca, kimliği belirsiz 2 şüpheli tarafından otomatik silahla saldırı düzenlenmişti.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
40'a yakın kurşunun isabet ettiği otomobilin sürücüsü Burak Tunçel (25), yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.
3 KİŞİ GÖZALTINDA
Olay sonrası polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucunda araç içerisinde Burak Tuncel'in uzun namlulu silahlarla öldürülmesi ile ilgili olarak şüphelilerle birlikte hareket eden 3 şahıs, yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.