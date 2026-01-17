İstanbul'da 108 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İstanbul'da, hakkında 108 yıl 8 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ve çeşitli suçlardan 45 aranma kaydı bulunan hükümlü yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce başta "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçu olmak üzere çeşitli suçlardan 45 aranma kaydı olduğu belirlenen M.D'nin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Hakkında 108 yıl 8 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlünün, 45 aranma ve 32 yakalama kararı ile 28 bin 320 lira idari para cezası olduğu da anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.



