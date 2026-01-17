Bakan Kurum'dan 'Fahiş Site Aidatı' Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da "Ev Sahibi Türkiye Kura Çekim Töreni"nde konuştu. Kurum konuşmasında fahiş site aidatlarındaki artışlara yönelik şikayetlere de değindi.

Milyonlarca vatandaşın sıkıntısını çektiği ve kendilerini her fırsatta haberdar ettiği sitelerdeki fahiş aidat problemine neşter vuracaklarına işaret eden Kurum, düzenlemenin Meclis gündeminde olduğunu söyledi.

Kurum konuya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

"Aidatlardaki keyfi ve fahiş artışlara karşı kapsamlı bir mevzuat düzenlemesi hazırladık. Milletvekillerimizin oylarıyla inşallah bu düzenleme yasalaşacak ve bundan böyle kimse öyle kafasına göre aidat artışı belirleyemeyecek.

Aidat artışları, enflasyon oranının üzerinde olamayacak. Yine mevcut durumda site yönetimlerinin bir denetimi de yoktu. Bunu da değerlendirdik. Site yönetim şirketlerini Bakanlık olarak biz belgelendirip sınıflandıracağız. Bu şirketleri de yılda en az bir kez denetleyeceğiz. Site sakinlerinin şikayetiyle de Bakanlık olarak hızlıca denetim başlatabileceğiz."