Haberler Yaşam

AFAD yoğun kar altında 4 saat yürüyerek aileye ulaştı, ihbar sahte çıktı

AFAD Tunceli ekipleri, sosyal medyada paylaşılan "3 gündür mahsuruz, elektriğimiz yok, üşüyoruz, hasta var ve ahırımız çöktü." paylaşımları üzerine, yoğun kar nedeniyle yaklaşık 1,5 kilometrelik yolu 4 saat yürüyerek aileye ulaştı. İncelemelerde; elektrik ve internetin mevcut olduğu, sağlık açısından acil bir durum bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Ocak 2026 18:11, Son Güncelleme : 17 Ocak 2026 18:12
Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Aslandoğmuş köyünde yaşayan, bir çocuklu ailenin yardım talebi üzerine 4 kişilik AFAD ekibi bölgeye sevk edildi.

Kar savar aracıyla yol açma çalışması gerçekleştiren ekipler, araçların ilerleyemediği noktadan itibaren yaklaşık 1,5 kilometrelik mesafeyi yürüyerek kat etti. Yoğun kar örtüsü ve zorlu arazi şartları nedeniyle yürüyüş yaklaşık 4 saat sürdü. Uzun süren yürüyüşün ardından aileye ulaşan ekipler, yaptıkları kontrollerde ailenin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirledi.

TUNCELİ VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, eve ulaşan ekiplerin yaptığı incelemede elektrik ve internetin mevcut olduğu, sağlık açısından acil bir durum bulunmadığı ve hayvanlarda herhangi bir olumsuzluk olmadığı tespit edildiği belirtildi.

Bazı sosyal medya hesapları üzerinden "3 gündür mahsuruz, elektriğimiz yok, üşüyoruz, hasta var ve ahırımız çöktü. Tunceli Ovacık Arslandoğmuş Köyü. Acil yardım talep ediyoruz!" şeklinde paylaşımlar yapılması üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirme zorunluluğu doğduğunu belirten Valilik, "112 Acil Sağlık ekiplerimizle yapılan görüşmelerde hayati bir aciliyet olmadığı teyit edilmesine rağmen, sosyal medya üzerinden vatandaşlarımızın merhamet ve insani duygularının istismar edilmesi suretiyle oluşturulan baskı nedeniyle ekiplerimizin çalışma programı aksatılmış; 2 iş makinesi, 15 saatlik çalışma süresi ve 20 kişilik ekibimizin mesaisi tek bir hane için harcanmıştır." denildi.

Söz konusu yerin; yol ağı dışında kalan, yerleşim alanı niteliği taşımayan, imara aykırı şekilde yapılmış ve resmi kayıtlarda yer almayan bir yapı olduğu açıklanırken, "Milletimizin insani ve merhamet duygularının bir baskı unsuru olarak kullanıldığı belirlenmiştir. Ayrıca, gerek imar mevzuatına aykırılık gerekse ekiplerimizi yanıltmaya yönelik gerçek dışı ihbarlar nedeniyle gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Gerçeği yansıtmayan bu tür paylaşımların gerçekten yardıma ihtiyacı olanlara ulaşımı geciktirdiği hatırlatılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın insani ve merhamet duygularını etkileyerek milletimizde umutsuzluk oluşturmayı hedefleyen, yalnızca olumsuz bir algı yaratmak, eksiklik ve kusur varmış gibi göstererek kamuoyunu yönlendirmek isteyen kimi şer odaklarının amaçlarına bilinçli ya da bilinçsiz şekilde hizmet edildiği hususu da göz ardı edilmemelidir. Vatandaşlarımızdan, yalnızca gerçek ve acil durumlarda ihbarda bulunmaları, paylaşımlarını sorumluluk bilinciyle yapmaları önemle rica olunur." denildi.

