Gençlerbirliği'nde Arda Çakmak güven tazeledi

Gençlerbirliği olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa yeniden Arda Çakmak getirildi. Başkent kulübünün genel kurul toplantısı, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Daha önce adaylığını duyuran Mithat Akar adaylıktan çekilirken Çağrı Çetin ise başkanlık için liste sunmadı.

Arda Çakmak'ın seçime tek aday olarak girse de genel kurulda "kapalı oylama" yapıldı. Çakmak, 578 delegenin oyunu alarak Gençlerbirliği Kulübünde yeniden başkan oldu. Seçimde 23 oy ise geçersiz sayıldı.

İSİM SPONSORLUĞU İÇİN YETKİ

İsim sponsorluğu konusunda yönetime yetki verilmesini de içeren madde oy çokluğuyla kabul edildi.

Söz konusu genel kurulun 14. maddesinde şu ifadeler yer alıyor:

"Kulübün profesyonel liglere katılım sürecine ilişkin ticari ve mali yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, sportif faaliyetlerinin sürdürülebilirliği ve mali yapısının güçlendirilmesi, borç yükünün azaltılması ve sportif rekabet gücünün artırılması amacıyla sportif organizasyonlara ilişkin her türlü gelir getirici sözleşmelerin ve ticari iş birlikteliklerinin (stadyum, altyapı, amatör branşlar, reklam, profesyonel liglere katılım isim hakkı, forma, sosyal medya, organizasyon, etkinlik, tesis, yayın ekipman tedarik, sosyal sorumluluk, sağlık, eğitim, elektronik bilet, ürün hizmet, finansal vb.) değerlendirilmesi, bu kapsamda yönetim kurulunun yetkilendirilmesinin görüşülmesi."

"ŞEFFAF GENÇLERBİRLİĞİ BENİM HAYALİM"

Çakmak, seçim öncesinde isim sponsorluğu üzerine yaptığı açıklamada, "Bu isim sponsorluğuyla ilgili kulübe gelen her arkadaşa rakamları koydum. Yönetim olarak 6 Aralık'ta nasıl seçildiğimizi hepiniz hatırlıyorsunuz. Ben evimden kalktım geldim, Gençlerbirliği Kulübüne başkan oldum. Ne bir bilanço vardı, ne bir gelir tablosu vardı, ne bir şey vardı elimizde. Yönetim olarak geldiğimiz günden bugüne kadar ortalama günde 4,5 milyon lira borç ödedik." ifadelerini kullandı.

Kulübün mali tablosuna dikkati çeken Çakmak, yapılan sözleşmelerle ilgili belgeleri isteyen kişilere açıklamaya hazır olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Şeffaf Gençlerbirliği ilk günden beri benim hayalim. Her gelene de dilim döndüğünce bunları anlattım. Gençlerbirliği kulübünün 700 milyon lira geliri bütçesi varken, bu yıl için konuşuyorum bunu, 1.5 milyar liralık kontratlar yapılmış. 3 tane kalecisi var Gençlerbirliği'nin. 3 tane Süper Lig'de oynayacak kalecisi olur mu bir Gençlerbirliği'nin? Üçü de birbirinden iyi kaleci, üçü de Süper Lig'de oynar. 3'ünün Gençlerbirliği'ne maliyeti 100 milyon lira.

Bizim mayıs ayının sonuna kadar ödememiz gereken paralar var. Bu paraların hepsini Gençlerbirliği Yönetim Kurulu ya da başkası tek başına karşılayamaz. Biz şu an elimizden gelen her geliri yaratmak zorundayız. Bu gelirler olmadığı sürece bizim döndürme şansımız yok. Aldıkları yabancılar, paralarını bir gün almasınlar ertesi gün kulübe ihtar geliyor. Bu adamların hiçbiri kadroya bile giremiyor. İsim sponsorluğuyla, diğer sponsorluklarla ilgili bu maddeyi geçirmemiz ve bundan Gençlerbirliği'ne bir gelir yaratmamız gerekiyor. Bizim bu paralara dün ihtiyacımız vardı, bakın yarın demiyorum, bu paralar dün Gençlerbirliği kasasında olmalıydı. Oyuncular ödemeleri bekliyor, yapıyoruz elimizden geldiği kadar. Sağ olsun bütün yönetime aldığımız arkadaşlar kendi gönüllerince katkıda bulunacaklarını beyan ettiler. Bunlarla ilgili her türlü çalışmaları da yaptık, hazırız."

Arda Çakmak başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor:

Adnan Duman, Arif Ölmez, Ahmet Turgut, Ali Osman Avşar, Ahmet Orkun Taştan, Nilüfer Bircan, Bahri Kavak, Evren Han, Ertuğrul Berat Ardıç, Gün Emre İçer, Harun Erol, Hakan Kaynar, Haluk Kara, Hüseyin Şen, İbrahim Ethem Koşar, Murat Kahramaner, Mehmet Doğru, Mehmet Şanal, Metin Türeli, Rıfat Songür, Şevder Oyman, Seçkin Altınel, Tolga Arslan, Zekai Arslan.

Ankara'nın sevilen gazetecilerinden Serhat Karaman'da Arda Çakmak'ın Yönetim Kurulu yedek listesinde yerini aldı