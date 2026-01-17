Gençlerbirliği'nde Arda Çakmak güven tazeledi

Bakan Kurum'dan 'Fahiş Site Aidatı' Açıklaması
Bakan Kurum'dan 'Fahiş Site Aidatı' Açıklaması
İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı
İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı
Erdoğan'dan sanal kumar açıklaması: Kökünü kazıyacağız
Erdoğan'dan sanal kumar açıklaması: Kökünü kazıyacağız
En hızlı büyüyen 10 meslek
En hızlı büyüyen 10 meslek
Bakan Kacır: Mega endüstriyel bölgeler inşa edeceğiz
Bakan Kacır: Mega endüstriyel bölgeler inşa edeceğiz
Akaryakıta zammın ardından bugün indirim geldi!
Akaryakıta zammın ardından bugün indirim geldi!
Elektrikli otomobiller 2025'te iki katına çıktı
Elektrikli otomobiller 2025'te iki katına çıktı
12'si kırmızı bültenle aranan 17 suçlu Türkiye'ye getirildi
12'si kırmızı bültenle aranan 17 suçlu Türkiye'ye getirildi
Özel tekne ve yatların kullanımına yeni düzenleme
Özel tekne ve yatların kullanımına yeni düzenleme
Eğitim-Bir-Sen'den MEB Atama ve Yer Değiştirme Düzenlemelerine 3 Ayrı Dava
Eğitim-Bir-Sen'den MEB Atama ve Yer Değiştirme Düzenlemelerine 3 Ayrı Dava
Dışişleri Bakan Yardımcılığına Hacı Ali Özel atandı
Dışişleri Bakan Yardımcılığına Hacı Ali Özel atandı
Ege'de Çeşme açıklarında deprem
Ege'de Çeşme açıklarında deprem
E-ticarette fahiş fiyata karşı erişim engeli ve ağır para cezası
E-ticarette fahiş fiyata karşı erişim engeli ve ağır para cezası
İSKİ'nin Emsal Fatura Uygulaması Vatandaşı Mağdur Ediyor
İSKİ'nin Emsal Fatura Uygulaması Vatandaşı Mağdur Ediyor
MEB'in 'Aile Okulu' projesi 1 yılda 257 bin veliye ulaştı
MEB'in 'Aile Okulu' projesi 1 yılda 257 bin veliye ulaştı
Yılın ilk faiz kararı perşembe günü açıklanacak
Yılın ilk faiz kararı perşembe günü açıklanacak
13 il için yoğun kar yağışı uyarısı
13 il için yoğun kar yağışı uyarısı
En düşük emekli aylığı düzenlemesi için gözler TBMM'de
En düşük emekli aylığı düzenlemesi için gözler TBMM'de
Yeni Polis Yardım Sandığı Yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlandı
Yeni Polis Yardım Sandığı Yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlandı
Otomobilde büyük dönüşüm: Yeni araçların yüzde 44'ü hibrit ve elektrikli
Otomobilde büyük dönüşüm: Yeni araçların yüzde 44'ü hibrit ve elektrikli
Önce zam şimdi indirim: Benzine 1 lira 70 kuruş indirim geliyor
Önce zam şimdi indirim: Benzine 1 lira 70 kuruş indirim geliyor
Bakan Tekin yanıtladı: Ara tatil kalkacak mı?
Bakan Tekin yanıtladı: Ara tatil kalkacak mı?
Ümit Karan'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı
Ümit Karan'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı
İstanbullular dikkat! Hafta sonu yağmur ve kar yağışı bekleniyor
İstanbullular dikkat! Hafta sonu yağmur ve kar yağışı bekleniyor
Bahis soruşturması kapsamında Eyüpspor'a kayyım atandı
Bahis soruşturması kapsamında Eyüpspor'a kayyım atandı
6 yeni şehir hastanesi 2026'da kapılarını açacak
6 yeni şehir hastanesi 2026'da kapılarını açacak
Bakan Memişoğlu: Dünya'da bizim gibi sağlık hizmeti sunan ülke yok
Bakan Memişoğlu: Dünya'da bizim gibi sağlık hizmeti sunan ülke yok
Canlı yayın sırasında rahatsızlanan Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
Canlı yayın sırasında rahatsızlanan Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
Bakan Tekin'den öğrencilere mesaj: Sizi tanımlayan tek ölçüt notlarınız değil!
Bakan Tekin'den öğrencilere mesaj: Sizi tanımlayan tek ölçüt notlarınız değil!
ÇOMÜ'den 'hademe sahte diplomayla yükseldi' iddialarına açıklama
ÇOMÜ'den 'hademe sahte diplomayla yükseldi' iddialarına açıklama
Ana sayfaHaberler Spor

Gençlerbirliği'nde Arda Çakmak güven tazeledi

Gençlerbirliği'nde olağanüstü seçimli genel kurulda tek aday olarak seçime giren Arda Çakmak, 578 oyun 578'ini alarak yeniden başkanlığa seçildi. Genel kurulda yönetim kuruluna isim sponsorluğu başta olmak üzere gelir getirici tüm ticari anlaşmalar için yetki verilirken, Çakmak "Şeffaf Gençlerbirliği benim hayalim" diyerek kulübün ağır mali tablosuna dikkat çekti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Ocak 2026 18:35, Son Güncelleme : 17 Ocak 2026 18:36
Yazdır
Gençlerbirliği'nde Arda Çakmak güven tazeledi

Gençlerbirliği olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa yeniden Arda Çakmak getirildi. Başkent kulübünün genel kurul toplantısı, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Daha önce adaylığını duyuran Mithat Akar adaylıktan çekilirken Çağrı Çetin ise başkanlık için liste sunmadı.

Arda Çakmak'ın seçime tek aday olarak girse de genel kurulda "kapalı oylama" yapıldı. Çakmak, 578 delegenin oyunu alarak Gençlerbirliği Kulübünde yeniden başkan oldu. Seçimde 23 oy ise geçersiz sayıldı.

İSİM SPONSORLUĞU İÇİN YETKİ

İsim sponsorluğu konusunda yönetime yetki verilmesini de içeren madde oy çokluğuyla kabul edildi.

Söz konusu genel kurulun 14. maddesinde şu ifadeler yer alıyor:

"Kulübün profesyonel liglere katılım sürecine ilişkin ticari ve mali yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, sportif faaliyetlerinin sürdürülebilirliği ve mali yapısının güçlendirilmesi, borç yükünün azaltılması ve sportif rekabet gücünün artırılması amacıyla sportif organizasyonlara ilişkin her türlü gelir getirici sözleşmelerin ve ticari iş birlikteliklerinin (stadyum, altyapı, amatör branşlar, reklam, profesyonel liglere katılım isim hakkı, forma, sosyal medya, organizasyon, etkinlik, tesis, yayın ekipman tedarik, sosyal sorumluluk, sağlık, eğitim, elektronik bilet, ürün hizmet, finansal vb.) değerlendirilmesi, bu kapsamda yönetim kurulunun yetkilendirilmesinin görüşülmesi."

"ŞEFFAF GENÇLERBİRLİĞİ BENİM HAYALİM"

Çakmak, seçim öncesinde isim sponsorluğu üzerine yaptığı açıklamada, "Bu isim sponsorluğuyla ilgili kulübe gelen her arkadaşa rakamları koydum. Yönetim olarak 6 Aralık'ta nasıl seçildiğimizi hepiniz hatırlıyorsunuz. Ben evimden kalktım geldim, Gençlerbirliği Kulübüne başkan oldum. Ne bir bilanço vardı, ne bir gelir tablosu vardı, ne bir şey vardı elimizde. Yönetim olarak geldiğimiz günden bugüne kadar ortalama günde 4,5 milyon lira borç ödedik." ifadelerini kullandı.

Kulübün mali tablosuna dikkati çeken Çakmak, yapılan sözleşmelerle ilgili belgeleri isteyen kişilere açıklamaya hazır olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Şeffaf Gençlerbirliği ilk günden beri benim hayalim. Her gelene de dilim döndüğünce bunları anlattım. Gençlerbirliği kulübünün 700 milyon lira geliri bütçesi varken, bu yıl için konuşuyorum bunu, 1.5 milyar liralık kontratlar yapılmış. 3 tane kalecisi var Gençlerbirliği'nin. 3 tane Süper Lig'de oynayacak kalecisi olur mu bir Gençlerbirliği'nin? Üçü de birbirinden iyi kaleci, üçü de Süper Lig'de oynar. 3'ünün Gençlerbirliği'ne maliyeti 100 milyon lira.

Bizim mayıs ayının sonuna kadar ödememiz gereken paralar var. Bu paraların hepsini Gençlerbirliği Yönetim Kurulu ya da başkası tek başına karşılayamaz. Biz şu an elimizden gelen her geliri yaratmak zorundayız. Bu gelirler olmadığı sürece bizim döndürme şansımız yok. Aldıkları yabancılar, paralarını bir gün almasınlar ertesi gün kulübe ihtar geliyor. Bu adamların hiçbiri kadroya bile giremiyor. İsim sponsorluğuyla, diğer sponsorluklarla ilgili bu maddeyi geçirmemiz ve bundan Gençlerbirliği'ne bir gelir yaratmamız gerekiyor. Bizim bu paralara dün ihtiyacımız vardı, bakın yarın demiyorum, bu paralar dün Gençlerbirliği kasasında olmalıydı. Oyuncular ödemeleri bekliyor, yapıyoruz elimizden geldiği kadar. Sağ olsun bütün yönetime aldığımız arkadaşlar kendi gönüllerince katkıda bulunacaklarını beyan ettiler. Bunlarla ilgili her türlü çalışmaları da yaptık, hazırız."

Arda Çakmak başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor:

Adnan Duman, Arif Ölmez, Ahmet Turgut, Ali Osman Avşar, Ahmet Orkun Taştan, Nilüfer Bircan, Bahri Kavak, Evren Han, Ertuğrul Berat Ardıç, Gün Emre İçer, Harun Erol, Hakan Kaynar, Haluk Kara, Hüseyin Şen, İbrahim Ethem Koşar, Murat Kahramaner, Mehmet Doğru, Mehmet Şanal, Metin Türeli, Rıfat Songür, Şevder Oyman, Seçkin Altınel, Tolga Arslan, Zekai Arslan.

Ankara'nın sevilen gazetecilerinden Serhat Karaman'da Arda Çakmak'ın Yönetim Kurulu yedek listesinde yerini aldı

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber