Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarı devam ediyor...Genç oyuncu Portekiz yolcusu

Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarları esmeye devam ediyor. Mert Günok, Paulista, Jurasek, Svensson'un ardından Demir Ege ile de yollar ayrılıyor. Genç oyuncunun yeni durağı Portekiz olacak.

ANLAŞMAYA YAKIN

TRT Spor'un haberine göre; Portekiz ekibi Braga, Demir Ege Tıknaz'ı renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Beşiktaş ile Braga'nın bu transferi noktalamak için anlaşmaya yakın olduğu bildirildi.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 17 maça çıkan Demir Ege, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

SERDAL ADALI AÇIKLAMIŞTI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, gün içerisinde yaptığı açıklamada "Demir Ege'ye teklif geldi, görüşürüyoruz teklif yapan kulüple. Kendisi de gitmek istiyor" ifadelerini kullanmıştı.