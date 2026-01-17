Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarı devam ediyor...Genç oyuncu Portekiz yolcusu
Portekiz Ligi ekiplerinden Braga, Beşiktaş'ın genç orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Haber Giriş : 17 Ocak 2026 21:45, Son Güncelleme : 17 Ocak 2026 22:34
Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarları esmeye devam ediyor. Mert Günok, Paulista, Jurasek, Svensson'un ardından Demir Ege ile de yollar ayrılıyor. Genç oyuncunun yeni durağı Portekiz olacak.
ANLAŞMAYA YAKIN
TRT Spor'un haberine göre; Portekiz ekibi Braga, Demir Ege Tıknaz'ı renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Beşiktaş ile Braga'nın bu transferi noktalamak için anlaşmaya yakın olduğu bildirildi.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 17 maça çıkan Demir Ege, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.
SERDAL ADALI AÇIKLAMIŞTI
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, gün içerisinde yaptığı açıklamada "Demir Ege'ye teklif geldi, görüşürüyoruz teklif yapan kulüple. Kendisi de gitmek istiyor" ifadelerini kullanmıştı.