Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli eşine şiddetten tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Ankara'da evli olduğu kadına şiddet uygulayan Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli Yasin Çakmak'ın tutuklandığını duyurdu. Olay, boşanma aşamasında olan Fatma Çakmak'a yönelik şiddet nedeniyle başlatılan adli soruşturmayla ortaya çıktı.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Bakan Tunç, kadına yönelik şiddeti en karanlık ve kabul edilemez bir suç olarak nitelendirerek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kasten yaralama" suçundan soruşturma başlatıldığını belirtti. Tunç, gözaltına alınan şüphelinin Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla tutuklandığını bildirdi.

EGM'DEN DETAYLAR

Emniyet Genel Müdürlüğü, olayda polis memurunun eşini darbederek yaraladığını ve kendisinin de kesici aletle yaralandığını açıkladı. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olması üzerine adli süreç başlatıldığı, polis memurunun tutuklandığı belirtildi. Ayrıca EGM, olayın tüm yönleriyle incelenmesi için Polis Başmüfettişi görevlendirdi.