Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Bebeğin babası olduğu öne sürülen M.A.Y. de (17) polislerce gözaltına alındı.

Olay yerindeki incelemenin ardından bebeğin cesedi, otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Polislerce yapılan incelemede, bir poşetin içinde yeni doğduğu belirlenen erkek bebek cesedi bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bir çöp konteynerine bebek cesedi atıldığı ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

