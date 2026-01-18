TBMM'den 2B kararı: Ödemesini geciktirenlere enflasyon ayarlı yeni fırsat

Konutta fiyat düğümü: Arsa maliyeti ve birikmiş talep fiyatları düşürmüyor!
TBMM Bayındırlık ve İmar Komisyonu'nda kabul edilen yeni teklifle, 2B arazileri için başvuru süresini kaçıran veya taksitlerini ödeyemeyen hak sahiplerine 31 Temmuz'a kadar ek süre verildi. AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal, düzenlemenin yasalaşmasıyla 102 bin vatandaşın daha tapusuna kavuşabileceğini açıkladı.

Orman vasfını yitirmiş hazine arazilerinin satışını öngören yasadan, bugüne kadar yararlanamayan hak sahiplerine yeni bir fırsat kapısı açıldı.

TBMM'de 2012 yılında çıkarılan yasa ile orman vasfını yitirmiş araziler üzerinde taşınmazı bulunan binlerce vatandaşın tapularını almaları sağlanmıştı.

Yasa kapsamında başvuru yapamayan veya başvuru yaptığı halde taksitlerini ödeyemeyen vatandaşlar için ise yeni bir adım atıldı. TBMM Bayındırlık ve İmar Komisyonunda kabul edilen kanun teklifi ile kamuoyunda 2B olarak bilinen arazilerin satış sürecinde başvuru veya ödeme şartlarını süresinde yerine getiremeyenlere yeni bir ek süre veriliyor. Teklife göre, taksitlerini ödeyemeyenler veya başvuruyu kaçıranlar, 31 Temmuz'a kadar yeniden başvuru yaparak 2B arazileri üzerindeki taşınmazlarının tapusunu alabilecek.

ÖDEMELERE ENFLASYON AYARI

Taşınmazların satış bedeli, başvuru sürelerinin son gününü izleyen 3 aylık sürenin bittiği günden, ödeme yapmak amacıyla başvurulan güne kadar geçecek süre için TÜİK'in her ay için belirlediği TÜFE değişim oranları toplamında artırılarak hesaplanacak.

Teklif ile bilgi veren AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal "Daha önce TBMM'de çıkan bir yasayla 2/B uygulamasıyla hak sahibi olan vatandaşların bir kısmı müracaat sürelerini kaçırmıştır. Bir kısmı ise müracaat etmiş, ancak taksitlerini ödeyemez hale gelen vatandaşlara yeniden müracaat ve ödeme süresi tanımlıyoruz. Yaklaşık 102 bin vatandaşımız, bu teklifimizin yasalaşması durumunda önceden elde ettikleri ama bir şekilde müracaat ya da ödemelerini aksatan vatandaşlara yeni bir imkan tanımış olacağız" dedi.

18 MİLYAR LİRA GELİR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre, 2B satışlarından bugüne kadar bir milyondan fazla vatandaş yararlandı. Bu kapsamda 700 binden fazla taşınmazın satışı yapıldı. Satışlardan 18 milyar lira civarında gelir elde edildi.

