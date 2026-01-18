Konutta fiyat düğümü: Arsa maliyeti ve birikmiş talep fiyatları düşürmüyor!
Yeni kriz kapıda! Huzurevlerine talep patladı
TBMM'den 2B kararı: Ödemesini geciktirenlere enflasyon ayarlı yeni fırsat
Gözler yılın ilk faiz kararında: Ekonomistler ne bekliyor?
Bakan Kurum'dan 'Fahiş Site Aidatı' Açıklaması
İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı
Erdoğan'dan sanal kumar açıklaması: Kökünü kazıyacağız
En hızlı büyüyen 10 meslek
Bakan Kacır: Mega endüstriyel bölgeler inşa edeceğiz
Akaryakıta zammın ardından bugün indirim geldi!
Elektrikli otomobiller 2025'te iki katına çıktı
12'si kırmızı bültenle aranan 17 suçlu Türkiye'ye getirildi
Özel tekne ve yatların kullanımına yeni düzenleme
Eğitim-Bir-Sen'den MEB Atama ve Yer Değiştirme Düzenlemelerine 3 Ayrı Dava
Dışişleri Bakan Yardımcılığına Hacı Ali Özel atandı
Ege'de Çeşme açıklarında deprem
E-ticarette fahiş fiyata karşı erişim engeli ve ağır para cezası
İSKİ'nin Emsal Fatura Uygulaması Vatandaşı Mağdur Ediyor
MEB'in 'Aile Okulu' projesi 1 yılda 257 bin veliye ulaştı
Yılın ilk faiz kararı perşembe günü açıklanacak
13 il için yoğun kar yağışı uyarısı
En düşük emekli aylığı düzenlemesi için gözler TBMM'de
Yeni Polis Yardım Sandığı Yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlandı
Otomobilde büyük dönüşüm: Yeni araçların yüzde 44'ü hibrit ve elektrikli
Önce zam şimdi indirim: Benzine 1 lira 70 kuruş indirim geliyor
Bakan Tekin yanıtladı: Ara tatil kalkacak mı?
Ümit Karan'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı
İstanbullular dikkat! Hafta sonu yağmur ve kar yağışı bekleniyor
Bahis soruşturması kapsamında Eyüpspor'a kayyım atandı
6 yeni şehir hastanesi 2026'da kapılarını açacak
Atlas Çağlayan için adalet arayışı: Başka annelerin yüreği yanmasın!

Güngören'de hiç tanımadığı bir grubun tartışmasını ayırmaya çalışan 17 yaşındaki Atlas Çağlayan, 15 yaşındaki E.Ç. tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı tutuklanırken, Atlas'ın ailesi "çocuk" yaş vurgusunun cezada indirime neden olmaması gerektiğini belirterek müebbet hapis talebinde bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı davaya müdahil olacağını açıkladı.

Güngören'de çıkan kavgada 15 yaşındaki E.Ç. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesi acı içinde. Yüreği yanan anne Gülhan Ünlü, yüreğine su serpilmesi için oğlunun katillerinin en üst cezayla yargılanmasını istedi.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Olay, 14 Ocak'ta Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan (17) ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıktı. Kavgada E.Ç., sustalı diye tabir edilen bıçakla Çağlayan'ı göğüs bölgesinden bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan saldırgan E.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BAŞKA YÜREKLER YANMASIN

Annesi, ikiz kardeşi, dedesi ve anneannesiyle birlikte yaşayan Çağlayan'ın evinde hüzün hakim. Oğlunun kavgayı ayırmak için orada bulunduğunu, yaşananların güvenlik kamerasındaki görüntülerde de görüldüğünü dile getiren anne Gülhan Ünlü, "Oğlum Atlas'ı katleden canilerin müebbet hapis cezasıyla yargılanmasını istiyorum. 15 yaşında olmaları onların çocuk olduğu anlamına gelmiyor. Onlar katil, cani. Çocuk olan bizim bugün toprak altında olan yavrularımız. Onlar çocuk, diğerleri katil. Bu katilleri az cezalarla dışarı bıraktığınızda, başka Atlas'lara da zarar verecekler. Bunlar çıktığı zaman başkalarının yavrularına da kıyacaklar." dedi. Tarifsiz bir acı içinde olduğunu söyleyen anne Ünlü, "Yüreğime bir gram su serpmek için en üst cezayla yargılanmalarını istiyorum. Videolarda her şey belli. Benim çocuğumun ayırmaya çalıştığı belli, ayırmak için ittiği belli. Atlas için adalet istiyoruz. Sesimizi bunun için yükseltiyoruz. Bugün acımızı bile yaşayamıyoruz. Oğlumun katillerinin az bir ceza alıp dışarı çıkmaması için mücadele ediyoruz. Benim oğlum gitti, başkasının evlatları gitmesin. Oğlum mezarında rahat uyusun, kanı yerde kalmasın" diye konuştu.

DAYANILACAK GİBİ DEĞİL

Daha önce benzer şekilde katledilen Mattia Ahmet Minguzzi ve Ata Emre Akman gibi çocukları haberlerde görünce içinin yandığını anlatan anne Ünlü, "En çok da anneleri nasıl dayanıyor diyordum. Böyle dayanmaya çalışıyorlarmış. Dayanılacak bir acı değil" ifadelerini kullandı.

İNANMAK İSTEMİYORUZ

Atlas'ı büyüten anneannesi Şerife Ünlü, yaşadıkları acıyı şu sözlerle anlattı: "Annesi ve babası yıllar önce ayrıldı, Atlas'ı biz büyüttük. 1,5 kilo doğmuştu, el kadardı. Bu çocuk nasıl yaşayacak diye düşündük, hep üstüne titredik. O kadar naif, o kadar güzel bir çocuktu ki insan bu olanlara inanmak istemiyor."

Öte yandan Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Atlas'ın ailesiyle görüşerek başsağlığı diledi. Göktaş, bakanlık olarak hem hukuki hem de psikososyal destek sağlayarak, ailenin yanlarında olacaklarını ifade etti.

KARNINA BIÇAĞI VURDUM

E.Ç., savcılıktaki ifadesinde, arkadaşlarıyla birlikte kafeye gittiğini, kafenin önünde olduğu sırada başka bir grubun da kafeden çıktığını anlattı. Kafeden çıkan grupta isminin Atlas Çağlayan olduğunu öğrendiği şahsın kendisine "Bana ne bakıyorsun?" diyerek küfrettiği öne süren E.Ç., "Üzerime geldi. Ben de üzerimde bulunan bıçağı çıkartarak salladım. Karnına bir kez bıçağı vurdum. Sonrasında çocuğu yere yatırdılar" diye konuştu. Atlas'ın arkadaşları tarafından dövüldüğünü ileri süren saldırgan, "Orada beklemeye başladım. Yanımda bulunan arkadaşım A.H. bana bıçağı vermemi söyledi, ben de elimdeki bıçağı ona verdim. A.H. bıçağı elinde tutarken kafede bulunanlar bıçağı yere atmasını söyledi, o da bıçağı yere attı" şeklinde beyanda bulundu.

TEHDİT MESAJLARINA SORUŞTURMA

Öte yandan Atlas'ın ölümünün ardından anne Gülhan Ünlü'nün 5 tehdit mesajı aldığı ortaya çıktı. Mesajlarda, "Oğlun Atlas'ı öldürdük, sıra sende. Seni de oğlunun yanına gömeceğiz" gibi ibarelerin yer aldığı öğrenildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek, tehdit mesajları üzerine resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne fiil ve failin tespitiyle, gözaltına alma konusunda gerekli talimat verildiği bildirildi.

AMBULANS 13 DAKİKADA OLAY YERİNDE

Olayın ardından ambulansın geç geldiği iddiaları üzerine ise Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar 20.20'de ulaşmış, vakaya 20.21'de ambulans ekibimiz atanmış, ekip 20.33'te olay yerine ulaşmıştır. Ayrıca adrese yakın konumda bulunan başka bir ambulans ekibi de 20.35'te ikinci ekip olarak olay yerine intikal etmiştir. Olay yerinde yaklaşık 9 dakika gerekli ilk tıbbi müdahale yapılmış olup, hasta 20.42'de olay yerinden çıkış yapılarak 20.49'da Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledilmiştir."

SALİHA ENGİN

