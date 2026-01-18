MEB verilerine göre ortalama özel okul ücreti 232 Bin TL
MEB verilerine göre ortalama özel okul ücreti 232 Bin TL
Milyonların gözü Meclis'te: En düşük emekli aylığı 20 Bin TL oluyor
Milyonların gözü Meclis'te: En düşük emekli aylığı 20 Bin TL oluyor
Piyasanın gözü 22 Ocak'ta: Yılın ilk faiz kararı ne olacak?
Piyasanın gözü 22 Ocak'ta: Yılın ilk faiz kararı ne olacak?
Sosyal medyada 'bahis' operasyonu: Yüksek takipçili 15 hesap kapatıldı!
Sosyal medyada 'bahis' operasyonu: Yüksek takipçili 15 hesap kapatıldı!
Sessiz ve görünmez felaket: Sanal kumar gençliği yutuyor!
Sessiz ve görünmez felaket: Sanal kumar gençliği yutuyor!
Konutta fiyat düğümü: Arsa maliyeti ve birikmiş talep fiyatları düşürmüyor!
Konutta fiyat düğümü: Arsa maliyeti ve birikmiş talep fiyatları düşürmüyor!
Yeni kriz kapıda! Huzurevlerine talep patladı
Yeni kriz kapıda! Huzurevlerine talep patladı
TBMM'den 2B kararı: Ödemesini geciktirenlere enflasyon ayarlı yeni fırsat
TBMM'den 2B kararı: Ödemesini geciktirenlere enflasyon ayarlı yeni fırsat
Bakan Kurum'dan 'Fahiş Site Aidatı' Açıklaması
Bakan Kurum'dan 'Fahiş Site Aidatı' Açıklaması
İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı
İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı
Erdoğan'dan sanal kumar açıklaması: Kökünü kazıyacağız
Erdoğan'dan sanal kumar açıklaması: Kökünü kazıyacağız
En hızlı büyüyen 10 meslek
En hızlı büyüyen 10 meslek
Bakan Kacır: Mega endüstriyel bölgeler inşa edeceğiz
Bakan Kacır: Mega endüstriyel bölgeler inşa edeceğiz
Akaryakıta zammın ardından bugün indirim geldi!
Akaryakıta zammın ardından bugün indirim geldi!
Elektrikli otomobiller 2025'te iki katına çıktı
Elektrikli otomobiller 2025'te iki katına çıktı
12'si kırmızı bültenle aranan 17 suçlu Türkiye'ye getirildi
12'si kırmızı bültenle aranan 17 suçlu Türkiye'ye getirildi
Özel tekne ve yatların kullanımına yeni düzenleme
Özel tekne ve yatların kullanımına yeni düzenleme
Eğitim-Bir-Sen'den MEB Atama ve Yer Değiştirme Düzenlemelerine 3 Ayrı Dava
Eğitim-Bir-Sen'den MEB Atama ve Yer Değiştirme Düzenlemelerine 3 Ayrı Dava
Dışişleri Bakan Yardımcılığına Hacı Ali Özel atandı
Dışişleri Bakan Yardımcılığına Hacı Ali Özel atandı
Ege'de Çeşme açıklarında deprem
Ege'de Çeşme açıklarında deprem
E-ticarette fahiş fiyata karşı erişim engeli ve ağır para cezası
E-ticarette fahiş fiyata karşı erişim engeli ve ağır para cezası
İSKİ'nin Emsal Fatura Uygulaması Vatandaşı Mağdur Ediyor
İSKİ'nin Emsal Fatura Uygulaması Vatandaşı Mağdur Ediyor
MEB'in 'Aile Okulu' projesi 1 yılda 257 bin veliye ulaştı
MEB'in 'Aile Okulu' projesi 1 yılda 257 bin veliye ulaştı
Yılın ilk faiz kararı perşembe günü açıklanacak
Yılın ilk faiz kararı perşembe günü açıklanacak
13 il için yoğun kar yağışı uyarısı
13 il için yoğun kar yağışı uyarısı
En düşük emekli aylığı düzenlemesi için gözler TBMM'de
En düşük emekli aylığı düzenlemesi için gözler TBMM'de
Yeni Polis Yardım Sandığı Yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlandı
Yeni Polis Yardım Sandığı Yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlandı
Otomobilde büyük dönüşüm: Yeni araçların yüzde 44'ü hibrit ve elektrikli
Otomobilde büyük dönüşüm: Yeni araçların yüzde 44'ü hibrit ve elektrikli
Önce zam şimdi indirim: Benzine 1 lira 70 kuruş indirim geliyor
Önce zam şimdi indirim: Benzine 1 lira 70 kuruş indirim geliyor
Bakan Tekin yanıtladı: Ara tatil kalkacak mı?
Bakan Tekin yanıtladı: Ara tatil kalkacak mı?
Ana sayfaHaberler Eğitim

MEB verilerine göre ortalama özel okul ücreti 232 Bin TL

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okulların 2025-2026 yılı ortalama eğitim ücretlerini açıkladı. Ortalama okul ücretinin 232 bin TL olduğu tabloda; yemek, servis, kitap ve kıyafet gibi ek kalemlerle toplam maliyet katlanıyor. Bakanlık, geçtiğimiz iki eğitim yılında zam sınırını aşan ve kurallara uymayan 1931 kuruma toplamda 83 milyon TL ceza kesildiğini ve denetimlerin sürdüğünü bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ocak 2026 11:18, Son Güncelleme : 18 Ocak 2026 11:16
Yazdır
MEB verilerine göre ortalama özel okul ücreti 232 Bin TL
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 ve 2024-2025 eğitim ve öğretim yıllarında ücret konusunda 1931 kuruma, toplam 83 milyon 16 bin 769 lira idari para cezası uyguladı.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın ve bazı milletvekilleri, Milli Eğitim Bakanlığına yazılı soru önergesi vererek, Türkiye genelinde 2025-2026 eğitim öğretim yılı için özel okullarda belirlenen ortalama yıllık eğitim ücreti ve servis, yemek, kitap, kırtasiye gibi ek hizmet bedellerini sordu.

Türkiye genelinde faaliyet gösteren özel okulların, son yıllarda eğitim-öğretim ücreti ve dışında kalan servis, yemek, kitap, kırtasiye, etkinlik, kıyafet gibi kalemlerde ciddi oranlarda artışlar yaptığı ve bu durumun veliler üzerinde büyük bir mali baskı oluşturduğu vurgulanan soru önergesinde, ayrıca 2023-2024 ve 2024-2025 eğitim-öğretim yıllarında, özel okulların belirlenen zam sınırını aştığı gerekçesiyle işlem yapılan okul sayısı ve bu okullara uygulanan cezalar soruldu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından verilen yanıtta, Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında MEB'e bağlı faaliyet gösteren özel okullarda 2025-2026 eğitim ve öğretim yılına ait ortalama eğitim ücretinin 232 bin 534 lira 22 kuruş, ortalama etüt ücretinin 58 bin 418 lira 28 kuruş, ortalama takviye kurs ücretinin 57 bin 88 lira 32 kuruş, ortalama kitap-kırtasiye ücretinin 52 bin 181 lira 22 kuruş, ortalama kıyafet ücretinin 23 bin 984 lira, ortalama yemek ücretinin 99 bin 546 lira 51 kuruş ve ortalama servis ücretinin 93 bin 620 lira 84 kuruş olduğu bilgisi verildi.

Tekin tarafından verilen yanıtta, bakanlığın Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin "Ücret tespiti" başlıklı maddesindeki şu hüküm hatırlatıldı:

"Kurumlar, öğrenci veya kursiyerlerden; yemek, kahvaltı, pansiyon/yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt, uluslararası diploma ve sertifika programı ve benzeri hizmetler karşılığında alacakları ücretleri mayıs ayının sonuna kadar; servis hizmeti karşılığında alacakları ücreti ise ilgili mevzuatına göre servis ücret tarifelerinin belirlendiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde tespit ederler. Ücret ilanını ilk kez yapacak okullar hariç olmak üzere faaliyetlerine devam eden okulların kademe başlangıçları ile ara sınıflarının bu fıkrada sayılan yemek ve kahvaltı ile servis ücreti dışındaki hizmetlerinin ücretleri belirlenirken bir önceki eğitim öğretim yılında ilan edilen ücret; okulda devam eden öğrencilerin hizmet ücretleri belirlenirken ise öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen ücret dikkate alınır ve bu ücretlere [(bir önceki yılın Aralık ayı yıllık Yurt içi ÜFE+bir önceki yılın Aralık ayı yıllık TÜFE)/2] oranından fazla artış yapılamaz."

Söz konusu yönetmelik kapsamında özel öğretim kurumlarının denetimlerinin yapıldığı belirtilen yanıtta, "2023-2024 ve 2024-2025 eğitim ve öğretim yıllarında ücret konusunda yaklaşık 6 bin 500 kurum hakkında inceleme ve soruşturma başlatılmış olup, 1931 kuruma toplam 83 milyon 16 bin 769 lira 25 kuruş idari para cezası uygulanmıştır." ifadesine yer verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber