'Geçici Koruyucu Aile' modelinin 100'üncü bebeği Ege Berk, ailesiyle buluştu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF iş birliğinde hayata geçirilen "Geçici Koruyucu Aile" modelinde 100'üncü yerleştirme Samsun'da gerçekleşti. Ege Berk bebek, Karademir ailesinin yanına yerleştirilerek aile ortamında büyüme şansı yakaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilan ettiği "Aile ve Nüfus On Yılı" vizyonunun ilk somut başarılarından biri olan bu model, çocukların kurumlar yerine aile şefkatiyle gelişimini hedefliyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık ile UNICEF iş birliğinde yürütülen 'Türkiye'de Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi' kapsamında hayata geçirilen 'Geçici Koruyucu Aile Hizmeti'nin 100'üncü bebeği Ege Berk, Samsun'daki Karademir ailesinin yanına yerleştirildi. 'Aile ve Nüfus On Yılı'nın ilk günlerinde gerçekleştirilen bu anlamlı yerleştirme, Bakanlığın aile temelli bakım hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik sosyal politika yaklaşımının güçlü yansımasını ortaya koyuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 'Aile ve Nüfus On Yılı' vizyonu doğrultusunda, aile odaklı sosyal hizmet modellerinin güçlendirilmesi ve çocukların kurum bakımı yerine aile ortamında desteklenmesi öncelikli hedefler arasında yer alıyor. Bu kapsamda yürütülen 'Geçici Koruyucu Aile Hizmeti', aileyi merkeze alan sosyal hizmet anlayışının önemli uygulamalarından biri olarak öne çıkıyor.
Türkiye'de ilk kez uygulamaya alınan bu hizmet modeli, çocukların duygusal güvenliğini ve sağlıklı gelişimini destekleyen ve kalıcı şekilde olumlu etkiler oluşturan bir bakım yaklaşımı sunuyor. Proje kapsamında belirlenen 30 pilot ilden 27'sinde geçici koruyucu aile yanına yerleştirmeler gerçekleştirildi.