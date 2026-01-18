TBMM 200 bin TL ücretle bilişim personeli alacak
TBMM 200 bin TL ücretle bilişim personeli alacak
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu haftanın kura takvimi açıklandı
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu haftanın kura takvimi açıklandı
OSB Başkanı konuştu: Manisa'ya BYD yatırımı neden gecikti?
OSB Başkanı konuştu: Manisa'ya BYD yatırımı neden gecikti?
2025'te 889 bin bebek dünyaya merhaba dedi: İşte en çok verilen isimler
2025'te 889 bin bebek dünyaya merhaba dedi: İşte en çok verilen isimler
MEB verilerine göre ortalama özel okul ücreti 232 Bin TL
MEB verilerine göre ortalama özel okul ücreti 232 Bin TL
Milyonların gözü Meclis'te: En düşük emekli aylığı 20 Bin TL oluyor
Milyonların gözü Meclis'te: En düşük emekli aylığı 20 Bin TL oluyor
Piyasanın gözü 22 Ocak'ta: Yılın ilk faiz kararı ne olacak?
Piyasanın gözü 22 Ocak'ta: Yılın ilk faiz kararı ne olacak?
Sosyal medyada 'bahis' operasyonu: Yüksek takipçili 15 hesap kapatıldı!
Sosyal medyada 'bahis' operasyonu: Yüksek takipçili 15 hesap kapatıldı!
Sessiz ve görünmez felaket: Sanal kumar gençliği yutuyor!
Sessiz ve görünmez felaket: Sanal kumar gençliği yutuyor!
Konutta fiyat düğümü: Arsa maliyeti ve birikmiş talep fiyatları düşürmüyor!
Konutta fiyat düğümü: Arsa maliyeti ve birikmiş talep fiyatları düşürmüyor!
Yeni kriz kapıda! Huzurevlerine talep patladı
Yeni kriz kapıda! Huzurevlerine talep patladı
TBMM'den 2B kararı: Ödemesini geciktirenlere enflasyon ayarlı yeni fırsat
TBMM'den 2B kararı: Ödemesini geciktirenlere enflasyon ayarlı yeni fırsat
Bakan Kurum'dan 'Fahiş Site Aidatı' Açıklaması
Bakan Kurum'dan 'Fahiş Site Aidatı' Açıklaması
İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı
İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı
Erdoğan'dan sanal kumar açıklaması: Kökünü kazıyacağız
Erdoğan'dan sanal kumar açıklaması: Kökünü kazıyacağız
En hızlı büyüyen 10 meslek
En hızlı büyüyen 10 meslek
Bakan Kacır: Mega endüstriyel bölgeler inşa edeceğiz
Bakan Kacır: Mega endüstriyel bölgeler inşa edeceğiz
Akaryakıta zammın ardından bugün indirim geldi!
Akaryakıta zammın ardından bugün indirim geldi!
Elektrikli otomobiller 2025'te iki katına çıktı
Elektrikli otomobiller 2025'te iki katına çıktı
12'si kırmızı bültenle aranan 17 suçlu Türkiye'ye getirildi
12'si kırmızı bültenle aranan 17 suçlu Türkiye'ye getirildi
Özel tekne ve yatların kullanımına yeni düzenleme
Özel tekne ve yatların kullanımına yeni düzenleme
Eğitim-Bir-Sen'den MEB Atama ve Yer Değiştirme Düzenlemelerine 3 Ayrı Dava
Eğitim-Bir-Sen'den MEB Atama ve Yer Değiştirme Düzenlemelerine 3 Ayrı Dava
Dışişleri Bakan Yardımcılığına Hacı Ali Özel atandı
Dışişleri Bakan Yardımcılığına Hacı Ali Özel atandı
Ege'de Çeşme açıklarında deprem
Ege'de Çeşme açıklarında deprem
E-ticarette fahiş fiyata karşı erişim engeli ve ağır para cezası
E-ticarette fahiş fiyata karşı erişim engeli ve ağır para cezası
İSKİ'nin Emsal Fatura Uygulaması Vatandaşı Mağdur Ediyor
İSKİ'nin Emsal Fatura Uygulaması Vatandaşı Mağdur Ediyor
MEB'in 'Aile Okulu' projesi 1 yılda 257 bin veliye ulaştı
MEB'in 'Aile Okulu' projesi 1 yılda 257 bin veliye ulaştı
Yılın ilk faiz kararı perşembe günü açıklanacak
Yılın ilk faiz kararı perşembe günü açıklanacak
13 il için yoğun kar yağışı uyarısı
13 il için yoğun kar yağışı uyarısı
En düşük emekli aylığı düzenlemesi için gözler TBMM'de
En düşük emekli aylığı düzenlemesi için gözler TBMM'de
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

TBMM 200 bin TL ücretle bilişim personeli alacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), sözleşmeli statüde istihdam edilmek üzere 5 bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu. İlana göre bazı pozisyonlarda aylık brüt ücret 270 bin TL'ye, net ücret ise yaklaşık 220 bin TL seviyesine kadar çıkıyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Ocak 2026 13:42, Son Güncelleme : 18 Ocak 2026 13:43
Yazdır
TBMM 200 bin TL ücretle bilişim personeli alacak

2026 yılı için sözleşmeli personel ücret tavanının 67.718,06 TL olarak belirlenmesiyle birlikte, TBMM'nin yayımladığı ilandaki "katlı ücret" sistemi dikkat çekti. Alınacak personelin unvanına göre maaşlar tavan ücretin 2, 3 ve 4 katı şeklinde uygulanacak.

TBMM 5 sözleşmeli bilişim personeli alacak

TBMM Başkanlığı tarafından yayımlanan ilana göre alım yapılacak kadrolar ve ücret katsayıları şöyle:

  • Kıdemli Ağ ve Siber Güvenlik Uzmanı - 1 kişi - 4 katı
  • Kıdemli Sistem Uzmanı - 1 kişi - 4 katı
  • Kıdemli Sistem Uzmanı - 1 kişi - 3 katı
  • Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı - 1 kişi - 3 katı
  • Sistem Uzmanı - 1 kişi - 2 katı

Ücretler 67 bin TL tavanın katları üzerinden hesaplanacak

İlana göre aylık brüt sözleşme ücretleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında belirlenen 67.718,06 TL'lik tavan ücretin katları esas alınarak belirlenecek.

Buna göre:

  • 4 katlı pozisyonlar: 270.872 TL brüt
  • 3 katlı pozisyonlar: 203.154 TL brüt
  • 2 katlı pozisyonlar: 135.436 TL brüt

Bu tutarlardan yaklaşık %5 gelir vergisi ve %14 sigorta primi kesildiğinde, net maaşlar yaklaşık olarak:

  • 4 katlı pozisyonlarda ücret 219 bin TL civarında,
  • 3 katlı pozisyonlarda ücret 164 bin TL civarında,
  • 2 katlı pozisyonlarda ücret 110 bin TL civarında olacak.

KPSS ve YDS puanı ile sıralama yapılacak

Adaylar, KPSS P3 puanının %70'i ile YDS puanının %30'u esas alınarak sıralanacak. Her pozisyon için ilan edilen kontenjanın 10 katı aday sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacak.

KPSS puanı olmayan adayların puanı 70, yabancı dil puanı olmayanların puanı ise 0 olarak kabul edilecek.

Başvurular 19 Ocak'ta başlıyor

Başvurular 19 Ocak - 6 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak.

İlanın tam metni için tıklayın.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber