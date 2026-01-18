TBMM 200 bin TL ücretle bilişim personeli alacak
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), sözleşmeli statüde istihdam edilmek üzere 5 bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu. İlana göre bazı pozisyonlarda aylık brüt ücret 270 bin TL'ye, net ücret ise yaklaşık 220 bin TL seviyesine kadar çıkıyor.
2026 yılı için sözleşmeli personel ücret tavanının 67.718,06 TL olarak belirlenmesiyle birlikte, TBMM'nin yayımladığı ilandaki "katlı ücret" sistemi dikkat çekti. Alınacak personelin unvanına göre maaşlar tavan ücretin 2, 3 ve 4 katı şeklinde uygulanacak.
TBMM 5 sözleşmeli bilişim personeli alacak
TBMM Başkanlığı tarafından yayımlanan ilana göre alım yapılacak kadrolar ve ücret katsayıları şöyle:
- Kıdemli Ağ ve Siber Güvenlik Uzmanı - 1 kişi - 4 katı
- Kıdemli Sistem Uzmanı - 1 kişi - 4 katı
- Kıdemli Sistem Uzmanı - 1 kişi - 3 katı
- Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı - 1 kişi - 3 katı
- Sistem Uzmanı - 1 kişi - 2 katı
Ücretler 67 bin TL tavanın katları üzerinden hesaplanacak
İlana göre aylık brüt sözleşme ücretleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında belirlenen 67.718,06 TL'lik tavan ücretin katları esas alınarak belirlenecek.
Buna göre:
- 4 katlı pozisyonlar: 270.872 TL brüt
- 3 katlı pozisyonlar: 203.154 TL brüt
- 2 katlı pozisyonlar: 135.436 TL brüt
Bu tutarlardan yaklaşık %5 gelir vergisi ve %14 sigorta primi kesildiğinde, net maaşlar yaklaşık olarak:
- 4 katlı pozisyonlarda ücret 219 bin TL civarında,
- 3 katlı pozisyonlarda ücret 164 bin TL civarında,
- 2 katlı pozisyonlarda ücret 110 bin TL civarında olacak.
KPSS ve YDS puanı ile sıralama yapılacak
Adaylar, KPSS P3 puanının %70'i ile YDS puanının %30'u esas alınarak sıralanacak. Her pozisyon için ilan edilen kontenjanın 10 katı aday sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacak.
KPSS puanı olmayan adayların puanı 70, yabancı dil puanı olmayanların puanı ise 0 olarak kabul edilecek.
Başvurular 19 Ocak'ta başlıyor
Başvurular 19 Ocak - 6 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak.