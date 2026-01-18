Polis, gaspçıları 1467 saatlik kamera kaydını inceleyerek yakaladı

Olay, 5 Ocak'ta saat 05.00 sıralarında, Milli Birlik Caddesi'nde meydana geldi. Markete gelen yüzleri maskeli 2 kişiden biri, elindeki tabancayla iş yeri sahibini tehdit ederek, kasadaki paraları vermesini istedi. Bu sırada diğer şüpheli ise iş yeri sahibine biber gazı sıktı. Kendisini korumaya çalışan iş yeri sahibi ile tabancalı şüpheli arasında arbede yaşandı. Diğer şüpheli ise kasadaki 9 bin 500 lirayı gasbetti. Kısa süreli arbedenin ardından şüpheliler ara sokaklara girerek izlerini kaybettirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis, 1467 saatlik güvenlik kamerası kaydı inceleyip şüphelilerin P.B.D. ve S.A.O. olduğunu belirledi. Şüpheliler, dün polis tarafından gözaltına alındı. Olayda kullanılan tabanca ise metruk bir binada, poşete sarılı, toprağa gömülmüş halde bulundu.

2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.