Sabiha Gökçen'de yüzde 15 uçuş iptali!
Sabiha Gökçen'de yüzde 15 uçuş iptali!
MEB'den 1931 özel okula 83 milyon TL 'ücret' cezası
MEB'den 1931 özel okula 83 milyon TL 'ücret' cezası
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündemdeki başlıklar!
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündemdeki başlıklar!
TBMM 200 bin TL ücretle bilişim personeli alacak
TBMM 200 bin TL ücretle bilişim personeli alacak
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu haftanın kura takvimi açıklandı
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu haftanın kura takvimi açıklandı
OSB Başkanı konuştu: Manisa'ya BYD yatırımı neden gecikti?
OSB Başkanı konuştu: Manisa'ya BYD yatırımı neden gecikti?
2025'te 889 bin bebek dünyaya merhaba dedi: İşte en çok verilen isimler
2025'te 889 bin bebek dünyaya merhaba dedi: İşte en çok verilen isimler
Milyonların gözü Meclis'te: En düşük emekli aylığı 20 Bin TL oluyor
Milyonların gözü Meclis'te: En düşük emekli aylığı 20 Bin TL oluyor
Piyasanın gözü 22 Ocak'ta: Yılın ilk faiz kararı ne olacak?
Piyasanın gözü 22 Ocak'ta: Yılın ilk faiz kararı ne olacak?
Sosyal medyada 'bahis' operasyonu: Yüksek takipçili 15 hesap kapatıldı!
Sosyal medyada 'bahis' operasyonu: Yüksek takipçili 15 hesap kapatıldı!
Sessiz ve görünmez felaket: Sanal kumar gençliği yutuyor!
Sessiz ve görünmez felaket: Sanal kumar gençliği yutuyor!
Konutta fiyat düğümü: Arsa maliyeti ve birikmiş talep fiyatları düşürmüyor!
Konutta fiyat düğümü: Arsa maliyeti ve birikmiş talep fiyatları düşürmüyor!
Yeni kriz kapıda! Huzurevlerine talep patladı
Yeni kriz kapıda! Huzurevlerine talep patladı
TBMM'den 2B kararı: Ödemesini geciktirenlere enflasyon ayarlı yeni fırsat
TBMM'den 2B kararı: Ödemesini geciktirenlere enflasyon ayarlı yeni fırsat
Bakan Kurum'dan 'Fahiş Site Aidatı' Açıklaması
Bakan Kurum'dan 'Fahiş Site Aidatı' Açıklaması
İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı
İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı
Erdoğan'dan sanal kumar açıklaması: Kökünü kazıyacağız
Erdoğan'dan sanal kumar açıklaması: Kökünü kazıyacağız
En hızlı büyüyen 10 meslek
En hızlı büyüyen 10 meslek
Bakan Kacır: Mega endüstriyel bölgeler inşa edeceğiz
Bakan Kacır: Mega endüstriyel bölgeler inşa edeceğiz
Akaryakıta zammın ardından bugün indirim geldi!
Akaryakıta zammın ardından bugün indirim geldi!
Elektrikli otomobiller 2025'te iki katına çıktı
Elektrikli otomobiller 2025'te iki katına çıktı
12'si kırmızı bültenle aranan 17 suçlu Türkiye'ye getirildi
12'si kırmızı bültenle aranan 17 suçlu Türkiye'ye getirildi
Özel tekne ve yatların kullanımına yeni düzenleme
Özel tekne ve yatların kullanımına yeni düzenleme
Eğitim-Bir-Sen'den MEB Atama ve Yer Değiştirme Düzenlemelerine 3 Ayrı Dava
Eğitim-Bir-Sen'den MEB Atama ve Yer Değiştirme Düzenlemelerine 3 Ayrı Dava
Dışişleri Bakan Yardımcılığına Hacı Ali Özel atandı
Dışişleri Bakan Yardımcılığına Hacı Ali Özel atandı
Ege'de Çeşme açıklarında deprem
Ege'de Çeşme açıklarında deprem
E-ticarette fahiş fiyata karşı erişim engeli ve ağır para cezası
E-ticarette fahiş fiyata karşı erişim engeli ve ağır para cezası
İSKİ'nin Emsal Fatura Uygulaması Vatandaşı Mağdur Ediyor
İSKİ'nin Emsal Fatura Uygulaması Vatandaşı Mağdur Ediyor
MEB'in 'Aile Okulu' projesi 1 yılda 257 bin veliye ulaştı
MEB'in 'Aile Okulu' projesi 1 yılda 257 bin veliye ulaştı
Yılın ilk faiz kararı perşembe günü açıklanacak
Yılın ilk faiz kararı perşembe günü açıklanacak
Ana sayfaHaberler Siyasi

Kabine yarın toplanıyor: İşte gündemdeki başlıklar!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2026 yılının yoğun dış politika ve güvenlik gündemini değerlendirmek üzere yarın (19 Ocak Pazartesi) Beştepe'de toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda, Suriye'deki hızlı değişimlerden Gazze barış planına, terörle mücadeleden ekonomiye kadar önemli konular görüşülecek.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 18 Ocak 2026 14:25, Son Güncelleme : 18 Ocak 2026 14:28
Yazdır
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündemdeki başlıklar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak olan Kabine, hem sınır hattındaki hareketliliği hem de küresel barış diplomasisindeki yeni rolleri masaya yatıracak. Toplantıda özellikle Suriye ordusunun ilerleyişi ve Trump yönetiminin Gazze planı kapsamlı şekilde ele alınacak.

Suriye'de Yeni Denklem ve 10 Mart Mutabakatı

Kabinenin en sıcak başlığı Suriye sahasındaki son gelişmeler olacak. Suriye ordusunun Halep'in ardından YPG kontrolündeki bölgelere, petrol sahalarına ve Rakka'ya ilerleyişi, istihbari raporlar ışığında değerlendirilecek.

SDG ve Şam Yakınlaşması: Geçtiğimiz yıl imzalanan ve terör örgütü SDG unsurlarının Suriye ordusuna entegrasyonunu öngören 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanma süreci ve bu kapsamda yürütülen diplomatik temaslar görüşülecek.

Sınır Güvenliği: "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hem Suriye hem de Irak'ın kuzeyindeki son durum, bölgedeki operasyonel hazırlıklar ile birlikte analiz edilecek.

Gazze'de Yeni Aşama: Barış Kurulu ve Türkiye'nin Rolü

Gazze'de ateşkes ve yeniden yapılanma süreci için ABD yönetiminin açıkladığı üç yeni mekanizma (Ulusal İdare, Yürütme ve Barış Kurulları) Kabine'de detaylandırılacak.

Erdoğan ve Fidan'ın Görevleri: ABD Başkanı Donald Trump tarafından Barış Kurulu kurucu üyeliğine davet edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yürütme Kurulu'nda yer alacağı açıklanan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bu yeni mekanizmalardaki yol haritası netleştirilecek.

Barış Planı: Bölgesel istikrar için Türkiye'nin atacağı diplomatik adımlar ve insani yardım koridorları değerlendirilecek.

Ekonomi ve Enflasyonla Mücadele

Yurt içindeki temel gündem maddesi ise her zamanki gibi ekonomi olacak.

Enflasyonla mücadelede gelinen son nokta ve para politikasının piyasalara yansıması ele alınacak.

Yatırım, istihdam ve üretim odaklı ekonomi programındaki güncel veriler üzerinden yeni adımlar planlanacak.

Toplantı Sonrası Millete Sesleniş

Beştepe'deki toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameralar karşısına geçerek alınan kararları ve dış politikadaki son gelişmeleri içeren bir "Millete Sesleniş" konuşması yapması bekleniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber