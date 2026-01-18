Kabine yarın toplanıyor: İşte gündemdeki başlıklar!
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2026 yılının yoğun dış politika ve güvenlik gündemini değerlendirmek üzere yarın (19 Ocak Pazartesi) Beştepe'de toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda, Suriye'deki hızlı değişimlerden Gazze barış planına, terörle mücadeleden ekonomiye kadar önemli konular görüşülecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak olan Kabine, hem sınır
hattındaki hareketliliği hem de küresel barış diplomasisindeki yeni rolleri
masaya yatıracak. Toplantıda özellikle Suriye ordusunun ilerleyişi ve Trump
yönetiminin Gazze planı kapsamlı şekilde ele alınacak.
Suriye'de Yeni Denklem ve 10 Mart Mutabakatı
Kabinenin en sıcak başlığı Suriye sahasındaki son gelişmeler olacak. Suriye
ordusunun Halep'in ardından YPG kontrolündeki bölgelere, petrol sahalarına ve
Rakka'ya ilerleyişi, istihbari raporlar ışığında değerlendirilecek.
SDG ve Şam Yakınlaşması: Geçtiğimiz yıl imzalanan ve terör örgütü SDG unsurlarının
Suriye ordusuna entegrasyonunu öngören 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanma süreci
ve bu kapsamda yürütülen diplomatik temaslar görüşülecek.
Sınır Güvenliği: "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hem Suriye
hem de Irak'ın kuzeyindeki son durum, bölgedeki operasyonel hazırlıklar ile
birlikte analiz edilecek.
Gazze'de Yeni Aşama: Barış Kurulu ve Türkiye'nin Rolü
Gazze'de ateşkes ve yeniden yapılanma süreci için ABD yönetiminin açıkladığı
üç yeni mekanizma (Ulusal İdare, Yürütme ve Barış Kurulları) Kabine'de detaylandırılacak.
Erdoğan ve Fidan'ın Görevleri: ABD Başkanı Donald Trump tarafından Barış Kurulu
kurucu üyeliğine davet edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yürütme Kurulu'nda yer
alacağı açıklanan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bu yeni mekanizmalardaki yol
haritası netleştirilecek.
Barış Planı: Bölgesel istikrar için Türkiye'nin atacağı diplomatik adımlar
ve insani yardım koridorları değerlendirilecek.
Ekonomi ve Enflasyonla Mücadele
Yurt içindeki temel gündem maddesi ise her zamanki gibi ekonomi olacak.
Enflasyonla mücadelede gelinen son nokta ve para politikasının piyasalara yansıması
ele alınacak.
Yatırım, istihdam ve üretim odaklı ekonomi programındaki güncel veriler üzerinden
yeni adımlar planlanacak.
Toplantı Sonrası Millete Sesleniş
Beştepe'deki toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameralar karşısına geçerek alınan kararları ve dış politikadaki son gelişmeleri içeren bir "Millete Sesleniş" konuşması yapması bekleniyor.