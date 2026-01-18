Kabine yarın toplanıyor: İşte gündemdeki başlıklar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak olan Kabine, hem sınır hattındaki hareketliliği hem de küresel barış diplomasisindeki yeni rolleri masaya yatıracak. Toplantıda özellikle Suriye ordusunun ilerleyişi ve Trump yönetiminin Gazze planı kapsamlı şekilde ele alınacak.



Suriye'de Yeni Denklem ve 10 Mart Mutabakatı



Kabinenin en sıcak başlığı Suriye sahasındaki son gelişmeler olacak. Suriye ordusunun Halep'in ardından YPG kontrolündeki bölgelere, petrol sahalarına ve Rakka'ya ilerleyişi, istihbari raporlar ışığında değerlendirilecek.



SDG ve Şam Yakınlaşması: Geçtiğimiz yıl imzalanan ve terör örgütü SDG unsurlarının Suriye ordusuna entegrasyonunu öngören 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanma süreci ve bu kapsamda yürütülen diplomatik temaslar görüşülecek.



Sınır Güvenliği: "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hem Suriye hem de Irak'ın kuzeyindeki son durum, bölgedeki operasyonel hazırlıklar ile birlikte analiz edilecek.



Gazze'de Yeni Aşama: Barış Kurulu ve Türkiye'nin Rolü



Gazze'de ateşkes ve yeniden yapılanma süreci için ABD yönetiminin açıkladığı üç yeni mekanizma (Ulusal İdare, Yürütme ve Barış Kurulları) Kabine'de detaylandırılacak.



Erdoğan ve Fidan'ın Görevleri: ABD Başkanı Donald Trump tarafından Barış Kurulu kurucu üyeliğine davet edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yürütme Kurulu'nda yer alacağı açıklanan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bu yeni mekanizmalardaki yol haritası netleştirilecek.



Barış Planı: Bölgesel istikrar için Türkiye'nin atacağı diplomatik adımlar ve insani yardım koridorları değerlendirilecek.



Ekonomi ve Enflasyonla Mücadele



Yurt içindeki temel gündem maddesi ise her zamanki gibi ekonomi olacak.



Enflasyonla mücadelede gelinen son nokta ve para politikasının piyasalara yansıması ele alınacak.



Yatırım, istihdam ve üretim odaklı ekonomi programındaki güncel veriler üzerinden yeni adımlar planlanacak.



Toplantı Sonrası Millete Sesleniş



Beştepe'deki toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameralar karşısına geçerek alınan kararları ve dış politikadaki son gelişmeleri içeren bir "Millete Sesleniş" konuşması yapması bekleniyor.