Nefes darlığı şikayetiyle gitti, milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendi

Kahramanmaraş'ta nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvuran Seher Danabaş'ın (22) kalbinin delik olduğu belirlenince ameliyat edildi. Oksijen değeri düşünce yapılan tetkiklerde bu kez kalbinde kirli kanla temiz kanın karıştığı ortaya çıkan Danabaş, yapılan ikinci ameliyatla sağlığına kavuştu.

Ameliyatları gerçekleştiren Doç. Dr. Mehmet Kirişci, 2 çocuk annesi Danabaş'ın durumunun milyonda bir görülen bir vaka olduğunu belirterek, "Kalbindeki bu deliklerle ve dolaşım bozukluk haliyle bu çocuklara yapmış olması mucizevi bir durum gerçekten. Bunu, bu yaşına kadar tolere etmesinin sebebi ise kalbin içerisindeki delik olması. Kanın bu delikten akarak yolunu bulması" dedi.

Seher Danabaş'ın Şikayetleri ve İlk Ameliyatı

İki çocuk annesi Seher Danabaş, nefes darlığı ve çabuk yorulma gibi şikayetlerle Kahramanmaraş Sütçü İmam Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Kalp ve Damar Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Kirişci tarafından yapılan muayene ve tetkiklerde Danabaş'ın kalbinde biri 4 santimetre genişliğinde olmak üzere iki delik olduğu tespit edildi. Danabaş, kapalı yöntemle yapılan başarılı bir operasyonla kalbindeki deliklerin kapatılması için ameliyata alındı.

Oksijen Değeri Düşünce Gerçek Ortaya Çıktı

Yoğun bakıma alınan Seher Danabaş'ın ameliyat sonrası yapılan tetkiklerinde kandaki oksijen değerinin ameliyat öncesinin altında olduğu görüldü. Yapılan incelemelerde, Danabaş'ın kalbinin sağ tarafının da sorunlu çalıştığı tespit edildi. Kalbindeki toplardamarların taşıdığı kirli kanın sağ tarafa dökülmesi gerekirken sol tarafa dökülerek temiz ve kirli kanın karıştığı saptandı. Bunun üzerine hasta tekrar ameliyata alındı ve başarılı geçen açık kalp ameliyatıyla kalbin sol tarafına dökülen kirli kanın sağ tarafa dökülmesi sağlandı. Ameliyat sonrası Seher Danabaş'ın tüm değerleri normale döndü.

Milyonda Bir Görülen Nadir Bir Durum

Doç. Dr. Mehmet Kirişci, Seher Danabaş'ın kalbindeki sorunun tıp literatüründe nadir rastlanan bir vaka olduğunu belirtti:

Seher Hanım'a kalbinde iki tane delik olması nedeniyle nefes darlığı ve çabuk yorulma şikayetleriyle ameliyat yapıldı.

Kapalı yöntemle yapılan ameliyatta iki delik kapatıldı.

Ameliyat sonrası kan oksijen değerlerinin düşük olması ve kalbin sağ tarafının çalışmasında bozukluk tespit edildi.

Yapılan incelemelerde toplardamarların sağ tarafa olması gerekirken sol tarafa döküldüğü ve kirli kanın temiz kanla karıştığı fark edildi.

Bu durumun literatürde milyonda bir görüldüğü belirtildi.

Tekrar yapılan ameliyatla damar geçiş noktası açılarak delik kapatıldı ve kalp sağlıklı hale getirildi.

Çocuk Sahibi Olması Mucizevi Bir Durum

Seher Danabaş'ın kalbindeki sorunlara rağmen 2 çocuk dünyaya getirmesi de mucize olarak nitelendirildi. Mehmet Kirişci, gebelik döneminde kalpteki deliklerin kalbin çalışma performansını zorlaştırdığını, bu durumda bebek veya anne ölümü gibi risklerin oluşabileceğini belirtti. Hastanın bu zamana kadar büyük bir delikle yaşamış olması ve iki çocuk sahibi olması gerçekten mucizevi bir durum olarak değerlendirildi.

Seher Danabaş'ın Açıklamaları

Seher Danabaş, hastaneye nefes darlığı şikayetiyle gittiğini ancak kalbinde iki ayrı sorun olduğunu duyunca çok şaşırdığını belirtti. "Hastaneye geldim, doktor bana kalbimin delik olduğunu söyledi, ameliyat etti. Ameliyattan sonra doktor bana temiz kanla kirli kanın birleştiğini söyledi ve yeniden ameliyat etti beni. Doktor bana bu hastalığımın milyonda bir göründüğünü söyledi. Benim bu hastalığımdan dolayı çocuğumun olması imkansızmış ama 2 çocuğum oldu ve doktor da buna çok şaşırdı" dedi.