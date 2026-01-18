Jhon Duran'ın cezası 1 maça düştü!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile 1-1 berabere kaldığı maçta kırmızı kart gören Jhon Duran'ın 2 maçlık cezası 1 maça indirildi.

Jhon Duran, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'u konuk ettiği maçın 90+1'inci dakikasında kırmızı kart görmüş ve UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından 2 maç ceza almıştı.

Kararın arından sarı-lacivertli yönetim, bu karara itiraz etti.

Yapılan itirazın ardından Kolombiyalı golcünün cezası 1 maça indirildi.

Jhon Duran, UEFA Avrupa Ligi'nin 7'nci haftasında oynanacak olan Aston Villa maçında forma giyebilecek.



