Jhon Duran'ın cezası 1 maça düştü!
Fenerbahçe'nin Ferencvaros ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Jhon Duran'ın cezası 2 maçtan 1 maça indirildi. Kolombiyalı golcü, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Aston Villa karşısında sahada olacak.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Ocak 2026 16:15, Son Güncelleme : 18 Ocak 2026 16:17
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile 1-1 berabere kaldığı maçta kırmızı kart gören Jhon Duran'ın 2 maçlık cezası 1 maça indirildi.
Jhon Duran, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'u konuk ettiği maçın 90+1'inci dakikasında kırmızı kart görmüş ve UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından 2 maç ceza almıştı.
Kararın arından sarı-lacivertli yönetim, bu karara itiraz etti.
Yapılan itirazın ardından Kolombiyalı golcünün cezası 1 maça indirildi.
Jhon Duran, UEFA Avrupa Ligi'nin 7'nci haftasında oynanacak olan Aston Villa maçında forma giyebilecek.