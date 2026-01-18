Karı-koca evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Çorum'da Hasan ve Satı Bulut çifti, yakınları tarafından evlerinde başlarından vurulmuş halde ölü bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ocak 2026 16:17, Son Güncelleme : 18 Ocak 2026 16:19
Çorum'da bir çift, evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Hasan Bulut (68) ve eşi Satı Bulut'tan (64) bir süredir haber alamayan yakınları, kontrol etmek için gittikleri Dumlupınar 48. Sokak'taki evde çifti silahla vurulmuş halde buldu.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, başından vurulmuş halde bulunan karı-kocanın yaşamını yitirdiği belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, evde inceleme başlattı.