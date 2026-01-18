Erzurumspor, Amedspor karşısında 2 golle kazandı!
Erzurumspor FK ile Amedspor arasındaki mücadelede konuk ekip 2-0 galip geldi. Eren Tozlu ve Baiye'nin golleriyle gelen zaferde, Amedspor'da iki oyuncu kırmızı kart gördü. Bu sonuçla puan durumu değişti.
Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Amedspor'u konuk etti.
Erzurumspor FK, Amedspor karşısında 2-0'lık skorla kazandı.
Erzurumspor FK'nın gollerini 63. dakikada Eren Tozlu ile 90+3. dakikada Baiye kaydetti.
Amedspor'da Kahraman Demirtaş 79, Murat Uçar ise 89. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Erzurumspor FK puanını 39'a yükseltti. Amedspor ise 42 puanda kaldı.