5 katlı apartmanda patlayan kombi mahalleyi korkuttu

Meydana gelen şiddetli patlama sırasında sıçrayan cam parçaları çevreye saçıldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, doğalgaz ve polis ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Mehmetpaşa Mahallesi Saraybosna Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede kombi patladı.

Sivas'ta bir apartmanda kombi patladı. Paniğe neden olan patlama sonrası ekipler harekete geçti.

