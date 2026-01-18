AJet hava muhalefeti sebebiyle 38 uçuşu iptal etti
İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı, hava trafiğini felç etti! AJet, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılacak 38 uçuşu iptal ettiğini açıkladı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Ocak 2026 18:17, Son Güncelleme : 18 Ocak 2026 18:19
AJet, İstanbul genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle 18-19 Ocak tarihlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı 38 seferin iptal edildiğini duyurdu.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, "İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeni ile Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin uçuşların kısıtlanması kararına istinaden 18-19 Ocak tarihlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 38 seferimiz iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" dedi.