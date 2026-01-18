İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Sabiha Gökçen'de yüzde 15 uçuş iptali!
Eski meclis üyesini öldüren eski başkan yardımcısına müebbet
MEB'den 1931 özel okula 83 milyon TL 'ücret' cezası
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündemdeki başlıklar!
TBMM 200 bin TL ücretle bilişim personeli alacak
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu haftanın kura takvimi açıklandı
OSB Başkanı konuştu: Manisa'ya BYD yatırımı neden gecikti?
2025'te 889 bin bebek dünyaya merhaba dedi: İşte en çok verilen isimler
Milyonların gözü Meclis'te: En düşük emekli aylığı 20 Bin TL oluyor
Piyasanın gözü 22 Ocak'ta: Yılın ilk faiz kararı ne olacak?
Sosyal medyada 'bahis' operasyonu: Yüksek takipçili 15 hesap kapatıldı!
Sessiz ve görünmez felaket: Sanal kumar gençliği yutuyor!
Konutta fiyat düğümü: Arsa maliyeti ve birikmiş talep fiyatları düşürmüyor!
Yeni kriz kapıda! Huzurevlerine talep patladı
TBMM'den 2B kararı: Ödemesini geciktirenlere enflasyon ayarlı yeni fırsat
Bakan Kurum'dan 'Fahiş Site Aidatı' Açıklaması
İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı
Erdoğan'dan sanal kumar açıklaması: Kökünü kazıyacağız
En hızlı büyüyen 10 meslek
Bakan Kacır: Mega endüstriyel bölgeler inşa edeceğiz
Akaryakıta zammın ardından bugün indirim geldi!
Elektrikli otomobiller 2025'te iki katına çıktı
12'si kırmızı bültenle aranan 17 suçlu Türkiye'ye getirildi
Özel tekne ve yatların kullanımına yeni düzenleme
Eğitim-Bir-Sen'den MEB Atama ve Yer Değiştirme Düzenlemelerine 3 Ayrı Dava
Dışişleri Bakan Yardımcılığına Hacı Ali Özel atandı
Ege'de Çeşme açıklarında deprem
E-ticarette fahiş fiyata karşı erişim engeli ve ağır para cezası
İSKİ'nin Emsal Fatura Uygulaması Vatandaşı Mağdur Ediyor
Yarın Şişli'de Hrant Dink anması kapsamında Halaskargazi, Valikonağı ve Ergenekon caddeleri başta olmak üzere birçok yol trafiğe kapanacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ocak 2026 18:22, Son Güncelleme : 18 Ocak 2026 18:24
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinin 19. yılında düzenlenecek anma programları dolayısıyla yarın Şişli'de bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 11.00'de ilçedeki anma programları kapsamında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda, Halaskargazi Caddesi iki yönlü olarak, Osmanbey kavşaktan Taksim istikametine, Valikonağı Caddesi kesişiminden Mecidiyeköy istikametine, Ergenekon Caddesi ile Halaskargazi Cadde kesişimi Pangaltı kavşaktan Mecidiyeköy istikametine trafiğe kapatılacak.

Ergenekon Caddesi girişinden Tavukçu Fethi Sokak, Saksı Sokak, Zafer Sokak çıkışı Halaskargazi Caddesi kesişimi Mecidiyeköy Meydan istikameti, İzzetpaşa Sokak çıkışından Taksim istikametine, Halaskargazi Caddesi Şişli Camisi kavşağından Taksim istikametine, Mecidiyeköy'den gelen trafik akışı Büyükdere Caddesi İstiklal Sokak kesişiminden Taksim istikametine kapalı olacak.

Alternatif güzergah olarak ise Valikonağı, Rumeli, Abide-i Hürriyet ve Ergenekon caddeleri belirlendi.


