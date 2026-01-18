Adalet Bakanı, Atlas'ın ailesiyle görüştü
İstanbul'da öldürülen Atlas Çağlayan'ın babasıyla görüşen Adalet Bakanı Tunç, soruşturmanın tüm detaylarını paylaştı ve sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ocak 2026 18:58, Son Güncelleme : 18 Ocak 2026 19:44
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Güngören'de öldürülen Atlas Çağlaya'ın babası Cüneyt Çağlayan ile görüşerek aileye taziyelerini iletti.
Bakan Tunç, telefon görüşmesinde soruşturmayla ilgili bilgileri aileyle paylaşarak, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü belirtti ve adli sürecin sonuna kadar takipçisi olunacağını ifade etti.