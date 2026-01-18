Mamak, Uğur Mumcu'nun Aydınlık Yolunda Buluşuyor: 'Kaleminin İzinde' 33 Yıl

Türk basınının usta kalemi, cesur kalem Uğur Mumcu, aramızdan ayrılışının 33. yılında Mamak'ta anılıyor. Mamak Belediyesi tarafından düzenlenen "Uğur Mumcu'nun Kaleminin İzinde" başlıklı anma programı, 23 Ocak 2026 Perşembe günü saat 19.00'da tarihi Musiki Muallim Mektebi - Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Anma programı, zengin içeriğiyle dikkat çekiyor. Etkinlik kapsamında düzenlenecek söyleşide, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Işık Kansu, Mumcu'nun gazetecilik etiğini, toplumsal mücadelelerini ve bugün bile güncelliğini koruyan düşüncelerini katılımcılarla paylaşacak. Söyleşinin ardından sanatçı Mustafa Özarslan, Mumcu'nun anısına gerçekleştireceği dinletiyle sahnede olacak.

Etkinlik sadece bir anma töreni değil, aynı zamanda bir bellek yolculuğu niteliği taşıyor. Fuaye alanında kurulacak özel sergide:

Uğur Mumcu'nun kaleme aldığı kitaplar,

Döneme damga vuran çarpıcı haber kupürleri,

Seçme yazılardan oluşan özel koleksiyonlar ziyaretçilerin ilgisine sunulacak.

"Adalet ve Özgürlük Arayışının Simgesi"

24 Ocak 1993'te Ankara'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Uğur Mumcu; laiklik, demokrasi ve tam bağımsızlık yolundaki tavizsiz duruşuyla Türkiye'nin aydınlanma mücadelesinin en önemli simgelerinden biri olmaya devam ediyor. Mamak Belediyesi, bu anlamlı geceyle Mumcu'nun karanlık ilişkilerin üzerine giden cesur kalemini ve hukukun üstünlüğüne olan inancını bir kez daha selamlamayı hedefliyor.

Etkinlik Bilgileri: