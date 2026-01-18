Trabzonspor Başkanı Doğan'ın aracına saldırı!

Kocaelisporlu olduğu iddia edilen bazı taraftarlar, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın aracına yönelik saldırı girişiminde bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kocaelispor'u 2-1'lik skorla mağlup etti ve puanını 38'e yükseltti. Karşılaşmanın ardından stat çevresinde gergin anlar yaşandı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2026 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net