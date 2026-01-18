Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
Ana sayfaHaberler Yaşam

Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Mersin Polisevi'nde görevli 53 yaşındaki Bekir Şimşek, evinde rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Mersin'de görev yapan 53 yaşındaki polis memuru Bekir Şimşek, rahatsızlanarak geldiği hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mersin kadrosunda Polisevi Şube Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde görevli polis memuru Bekir Şimşek, Erdemli ilçesindeki evinde rahatsızlanarak hastaneye geldi. Erdemli Devlet Hastanesi'nde muayene olduğu sırada kalp krizi nedeniyle fenalaşan Şimşek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şimşek'in yarın Erdemli 'de düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verileceği öğrenildi.


