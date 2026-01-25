MEM, özel bürolar ve Ar-Ge birimlerinde görevlendirilen okul yöneticilerinde nasıl hülle yapılıyor?

26.04.2025 tarih ve 32882 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinin "Strateji geliştirme hizmetleri şubesi" başlıklı 24. maddesindeki, "(2) İl milli eğitim müdürlüklerinde strateji geliştirme hizmetleri şubesine bağlı olarak Ar-Ge birimi oluşturulur. Ar-Ge biriminin çalışma, usul ve esasları ile personelin görev, yetki ve sorumlulukları Bakanlıkça belirlenir." hükümlerine göre,

"Özel büro" başlıklı 35. maddesindeki, "MADDE 35- (1) Milli eğitim müdürleri tarafından yürütülen hizmetlerin koordinasyonunu sağlamak üzere doğrudan milli eğitim müdürüne bağlı yeterli sayıda personelden oluşan özel büro oluşturulabilir.

(2) Özel büroların görevleri şunlardır:

a) Milli eğitim müdürünün çalışma takvimini, talimatı doğrultusunda oluşturmak.

b) Milli eğitim müdürünün toplantıları ve ziyaretleri ile ilgili planlamayı yaparak gerekli işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

c) Milli eğitim müdürünün sekretarya hizmetlerini yürütmek." hükümlerine göre özel bürolar ile Ar-Ge birimlerine geçici görevlendirmeler yapılabilmektedir.

Bu özel bürolar ve Ar-Ge birimlerinde geçici görevlendirilen öğretmenlere, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller" başlıklı 16. maddesi 2. fıkrasındaki, "(2) Bakanlık merkez teşkilatında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilatında ise Bakan veya valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, Bakanlık merkez teşkilatındaki görevlendirmeler için 1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere aylık karşılığı ders görevi ile görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren haftada 18 saat ek ders görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti ve görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez. Öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında ders okutmak üzere diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilmeleri bu fıkra kapsamında değerlendirilmez." hükümlerine göre de 18 saat ek ders ücreti ödenebilmektedir.

Eğer, özel bürolar ve Ar-Ge birimlerinde okul müdür yardımcıları ile okul müdürlerinin geçici görevlendirilmesi halinde ise, Hizmet Kollarına Yönelik Mali Ve Sosyal Haklara İlişkin 2026 Ve 2027 Yıllarını Kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşmesinin "Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" başlıklı 2. Bölümündeki "Geçici görevlendirilen yöneticilerin ek ders ücreti" başlıklı 5. maddesindeki, "MADDE 5- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesi kapsamında ders niteliğinde yönetim görevi karşılığında ek ders ücretinden yararlanmakta iken aynı Kararın 16 nci maddesi uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kuramlarda görevlendirilen yöneticiler, 10 uncu maddede asli görevleri için öngörülen yönetim görevleri karşılığı ek ders ücretleri ile 16 nci maddede öngörülen ek ders ücretlerinin daha yüksek olanından yararlandırılır." hükümlerine göre ek dersle ilgili kararın 16. maddesindeki 18 saat ek ders ücreti ödenmeyip müdür yardımcısı veya müdür ek ders görevi ödenmektedir.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici Ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğinin "Boş kadro tahsisi ve kullanımı" başlıklı 29. maddesi 1. fıkrası (e) bendindeki, "(1) Bakanlığa tahsis edilmiş bulunan serbest öğretmen kadro sayısının, bu Yönetmelik hükümleri uyarınca ülke genelinde belirlenen yönetici ve öğretmen norm kadro sayısından fazla olması halinde, fazla durumdaki boş kadrolar il milli eğitim müdürlüklerine aktarılır. Bu kadrolar; e) Kadroları doğrudan merkez teşkilatına bağlı eğitim kurumlarında bulunan yönetici ve öğretmenler ile yöneticilik görevi verilenler hariç olmak üzere, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında altı aydan fazla süreli görevlendirilen öğretmenlerin, görevlendirilmelerinden önce atanmalarında, kullanılmak üzere Bakan onayı ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine aktarılır." hükümlerine göre genel olarak bu tür geçici görevlendirmelerde 6 ayda bir onay alınarak yönetmelik hükmü geçersiz kılınmaktadır.

Çünkü 6 aydan fazla geçici görevlendirme onayı alındığında öğretmenin kadrosunun il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine norm fazlası olarak aktarılması okul yöneticisi ise okul yöneticilik görevinden alınarak kadrosunun yine il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine norm fazlası olarak aktarılması gerekmektedir.

Halbuki okul yöneticilerinin geçici görevlendirmelerinde durum çok farklıdır. Çünkü; Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Ve Görevlendirme Yönetmeliğinin "Yöneticilik görevinin sona ereceği ve devam edeceği durumlar" başlıklı 36. maddesi 1. fıkrası (ç) bendindeki; "MADDE 36 - (1) Yöneticilik görevi; ç) Yurt içinde veya yurt dışında başka bir göreve bir yıl veya daha fazla süreyle geçici veya sürekli olarak görevlendirilenlerin bu görevlendirmenin yapıldığı; bunlardan Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatı ile eğitim kurumlarında yönetici olarak geçici görevlendirilenler hariç olmak üzere, Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatı ile eğitim kurumlarında ya da diğer kurumlarda bir yıldan az süreyle görevlendirilenlerin toplamda bir yılın dolduğu, tarihten itibaren sona erer." hükümlerine göre 6 ayda bir geçici görevlendirme onayı alınsa dahi özel bürolar ve Ar-Ge birimlerinde geçici görevlendirilen okul müdür yardımcıları ile okul müdürlerinin 6 ayda bir onay alınsa dahi bir yılı doldurdukları tarihte yöneticilik görevlerinin sonlandırılması gerekmektedir.

Ama bu madde hükmü yok sayılarak 6 ayda bir onay alınarak özel bürolar ve Ar-Ge birimlerinde okul müdür yardımcıları ile okul müdürlerinin görevlendirilmesine devam edilmekte olup okul müdür yardımcıları ile okul müdürleri yöneticilik unvanlarını korumaya devam etmektedir.

Ayrıca bir yılı doldurdukları takdirde yöneticilik görevlerinin sonlandırılarak 18 saat ek ders ücreti almaları gerekirken okul yöneticisi ek dersi almaya devam ederek kamuyu zarara uğratmakta, bu yöneticilerinde yerlerine geçici görevlendirmeler yapıldığından okul ve kurumlarda yönetim, eğitim ve öğretim hizmetlerinin gerekli ve yeterli personelce yürütülmesi, personel boyutunda atıl kapasite yaratılmaması, var olan atıl kapasitenin ihtiyaç duyulan okul ve kurumlara yönlendirilmesine zemin oluşturarak verimliliğe dönüştürülmesi ilkelerine aykırılık oluşturmaktadırlar.

Ahmet KANDEMİR