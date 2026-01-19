Şube müdürleri uzman veya başöğretmen tazminatı almak için nasıl hülle yapıyor?

Öğretmenlik Mesleği Kanununun

"Öğretmenlik mesleğinde kariyer" başlıklı 20.maddesindeki,

"(1) Öğretmenlik mesleği; öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağından oluşur.

(2) Öğretmenlerden; öğretmenlikte en az on yıl hizmeti olan, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan ve Akademi tarafından uzman öğretmenlik için düzenlenen eğitimi tamamlayanlara uzman öğretmen ünvanı verilir.

(3) Uzman öğretmenlerden; uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti olan, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan ve Akademi tarafından başöğretmenlik için düzenlenen eğitimi tamamlayanlara başöğretmen ünvanı verilir.

(4) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanlar, cezaları özlük dosyasından silindikten sonra uzman öğretmen veya başöğretmen ünvanı için başvuruda bulunabilir.

(5) Öğretmen ünvanından, bu göreve atanmanın atamaya yetkili amir tarafından onaylandığı tarihten, uzman öğretmen veya başöğretmen ünvanından ise uzman öğretmen/başöğretmen sertifikasının düzenlendiği tarihten itibaren yararlanılır.

(6) Uzman öğretmen veya başöğretmen ünvanı alanlara her ünvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilir.

(7) Öğretmenlik mesleği kariyer basamaklarında ilerlemede başvuru, sertifikaların düzenlenmesi ile uygulamaya ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir." hükümlerine göre eğitim öğretim sınıfında görev yapmakta olan öğretmenler uzman öğretmen ile başöğretmen olabilmekte ve bu ünvanlarına karşılık tazminat alabilmektedirler.

Fakat genel idari hizmetler sınıfı kadrosundan olan şube müdürleri uzman veya başöğretmen tazimatını alamamaktadırlar.

Bu durumdaki şube müdürleri, şube müdürlüğünden istifa ederek branşına ve durumuna uygun boş normu olan bir okula öğretmen olarak atanmasını sağlamakta akabinde göreve başladıktan hemen sonra Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici Ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğinin "Boş kadro tahsisi ve kullanımı" başlıklı 29. maddesi 1. fıkrası (e) bendindeki, "(1) Bakanlığa tahsis edilmiş bulunan serbest öğretmen kadro sayısının, bu Yönetmelik hükümleri uyarınca ülke genelinde belirlenen yönetici ve öğretmen norm kadro sayısından fazla olması halinde, fazla durumdaki boş kadrolar il milli eğitim müdürlüklerine aktarılır. Bu kadrolar; e) Kadroları doğrudan merkez teşkilatına bağlı eğitim kurumlarında bulunan yönetici ve öğretmenler ile yöneticilik görevi verilenler hariç olmak üzere, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında altı aydan fazla süreli görevlendirilen öğretmenlerin, görevlendirilmelerinden önce atanmalarında, kullanılmak üzere Bakan onayı ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine aktarılır." hükümlerine göre 6 ayda bir onay alınarak istifa ettiği yere geçici görevlendirme yaptırarak şube müdürlüğü görevine devam etmektedir.

Yetkililerin şube müdürlerinin de emri altında bulunan öğretmenler gibi uzman veya başöğretmen tazimatını alabilmeleri için gerekli yasal değişiklikleri yapması yerinde bir uygulama olacaktır.

Ahmet KANDEMİR