19 Ocak 2026'dan önemli gündem başlıkları
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde, Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/13.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı 3. Pist ve Yeni Kulesi'nin açılışına katılacak.
(Ankara/14.00)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri ve aralık ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.
(İstanbul/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 18. haftası, TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor, Göztepe-Çaykur Rizespor ve Beşiktaş-Zecorner Kayserispor maçlarıyla tamamlanacak.
(Konya/17.00/İzmir/İstanbul/20.00)
2- Trendyol 1. Lig'in 21. haftası, Alagöz Holding Iğdır FK-Sakaryaspor, İstanbulspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ve Sipay Bodrum FK-Özbelsan Sivasspor karşılaşmalarıyla sona erecek.
(Iğdır/14.30/İstanbul/17.00/Muğla/20.00)
3- Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasman A Grubu müsabakaları, Zeytinburnu Buz Adası'nda başlayacak. Organizasyonun ilk günü Letonya-Güney Kore, Kazakistan-Yeni Zelanda ve Türkiye-Hollanda maçları oynanacak.
(İstanbul/13.00/16.30/20.00)