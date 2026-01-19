Kar yağdı, İstanbul'da trafik yüzde 74'e çıktı

İstanbul'da haftanın ilk gününde kar yağışının da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıktı. Okullar sömestr tatilinde olmasına rağmen bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.

Kent genelinde, milyonlarca kişinin işe gitmek için yola çıkması ve kar yağışının etkisiyle ana arter, cadde ve yollarda araçlar güçlükle ilerliyor.

Kentin iki yakasını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu-Avrupa yönünde yoğunluk o-4 bağlantı yolundan başlıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Çakmak-Kavacık arası yoğun.