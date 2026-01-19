37 ilde siber suç şebekelerine operasyon: 259 gözaltı
37 ilde siber suç şebekelerine operasyon: 259 gözaltı
2026'da Türkiye'de 2 Milyon TL Altı Otomatik Araçlar
2026'da Türkiye'de 2 Milyon TL Altı Otomatik Araçlar
Kabine'nin gündemi yoğun! 'Suriye, Gazze ve Terörsüz Türkiye'
Kabine'nin gündemi yoğun! 'Suriye, Gazze ve Terörsüz Türkiye'
Küresel gerilim arttı, altın rekor seviyede
Küresel gerilim arttı, altın rekor seviyede
Esnaf Kuryeler kontak kapattı: Teslimatlar durabilir!
Esnaf Kuryeler kontak kapattı: Teslimatlar durabilir!
1 ilde bazı eğitim kurumlarında 1 gün eğitime ara
1 ilde bazı eğitim kurumlarında 1 gün eğitime ara
Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
Ara tatilde dijital tehlike
Ara tatilde dijital tehlike
Hafif ticaride 2025 rekoru: İşte Türkiye'de hafif ticarinin en çok satanı!
Hafif ticaride 2025 rekoru: İşte Türkiye'de hafif ticarinin en çok satanı!
Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli
Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli
Alzaymır hastası eşini vurdu, ardından canına kıydı
Alzaymır hastası eşini vurdu, ardından canına kıydı
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Sabiha Gökçen'de yüzde 15 uçuş iptali!
Sabiha Gökçen'de yüzde 15 uçuş iptali!
Eski meclis üyesini öldüren eski başkan yardımcısına müebbet
Eski meclis üyesini öldüren eski başkan yardımcısına müebbet
MEB'den 1931 özel okula 83 milyon TL 'ücret' cezası
MEB'den 1931 özel okula 83 milyon TL 'ücret' cezası
TBMM 200 bin TL ücretle bilişim personeli alacak
TBMM 200 bin TL ücretle bilişim personeli alacak
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu haftanın kura takvimi açıklandı
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu haftanın kura takvimi açıklandı
OSB Başkanı konuştu: Manisa'ya BYD yatırımı neden gecikti?
OSB Başkanı konuştu: Manisa'ya BYD yatırımı neden gecikti?
2025'te 889 bin bebek dünyaya merhaba dedi: İşte en çok verilen isimler
2025'te 889 bin bebek dünyaya merhaba dedi: İşte en çok verilen isimler
Milyonların gözü Meclis'te: En düşük emekli aylığı 20 Bin TL oluyor
Milyonların gözü Meclis'te: En düşük emekli aylığı 20 Bin TL oluyor
Piyasanın gözü 22 Ocak'ta: Yılın ilk faiz kararı ne olacak?
Piyasanın gözü 22 Ocak'ta: Yılın ilk faiz kararı ne olacak?
Sosyal medyada 'bahis' operasyonu: Yüksek takipçili 15 hesap kapatıldı!
Sosyal medyada 'bahis' operasyonu: Yüksek takipçili 15 hesap kapatıldı!
Sessiz ve görünmez felaket: Sanal kumar gençliği yutuyor!
Sessiz ve görünmez felaket: Sanal kumar gençliği yutuyor!
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündemdeki başlıklar!
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündemdeki başlıklar!
Konutta fiyat düğümü: Arsa maliyeti ve birikmiş talep fiyatları düşürmüyor!
Konutta fiyat düğümü: Arsa maliyeti ve birikmiş talep fiyatları düşürmüyor!
Yeni kriz kapıda! Huzurevlerine talep patladı
Yeni kriz kapıda! Huzurevlerine talep patladı
TBMM'den 2B kararı: Ödemesini geciktirenlere enflasyon ayarlı yeni fırsat
TBMM'den 2B kararı: Ödemesini geciktirenlere enflasyon ayarlı yeni fırsat
Bakan Kurum'dan 'Fahiş Site Aidatı' Açıklaması
Bakan Kurum'dan 'Fahiş Site Aidatı' Açıklaması
İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı
İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı
Erdoğan'dan sanal kumar açıklaması: Kökünü kazıyacağız
Erdoğan'dan sanal kumar açıklaması: Kökünü kazıyacağız
Ana sayfaHaberler Ekonomi

2026'da Türkiye'de 2 Milyon TL Altı Otomatik Araçlar

2025 ve 2026 model yılı için Türkiye'de 2 milyon TL altında satılan otomatik vitesli otomobillerin güncel fiyat listesi ve marka seçenekleri.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 19 Ocak 2026 07:58, Son Güncelleme : 19 Ocak 2026 07:59
Yazdır
2026'da Türkiye'de 2 Milyon TL Altı Otomatik Araçlar

Türkiye otomotiv pazarında otomatik vitesli araçların payı 2025 yılında rekor seviyelere ulaşırken, manuel vitesli otomobillerin oranı yüzde 5'e kadar gerilemiştir. Otomatik şanzımanlı araçlar, pazarın neredeyse tamamını oluşturmuştur. 2026 model yılına girerken, 2 milyon TL'nin altında satılan otomatik vitesli otomobiller, sıfır araç almak isteyenler için öne çıkan seçenekler arasında yer almaktadır. Bazı markalar henüz 2026 modellerini satışa sunmadığı için listede 2025 modeller de bulunmaktadır. Aşağıda, markaların fiyat listelerinde yer alan 2025-2026 model ve 2 milyon TL altında satılan otomatik vitesli otomobiller alfabetik sırayla sunulmuştur.

2025-2026 Model ve 2 Milyon TL Altı Otomatik Vitesli Otomobiller

BYD


    • ATTO 2 130 kW Boost - 1.575.000 TL
    • ATTO 2 130 kW Comfort - 1.680.000 TL
    • DOLPHIN 150 kW Comfort - 1.749.000 TL
    • DOLPHIN 150 kW Design - 1.889.000 TL

DFSK


    • Fengon 500 1.5 Benzinli Premium A/T - 1.550.000 TL
    • E5 Trend 1.5 T Benzinli A/T (Comfort) - 1.960.000 TL

Fiat


    • Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 HP DCT Street - 1.699.900 TL
    • Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban - 1.739.900 TL
    • Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge - 1.789.900 TL
    • Egea Cross 1.6 M.Jet 130 HP DCT Traction Street - 1.679.900 TL
    • Egea Cross 1.6 M.Jet 130 HP DCT Traction Limited - 1.949.900 TL

Ford


    • Puma Titanium 1.0 EcoBoost 125 PS - 1.897.100 TL
    • Puma Gen-E Premium - 1.937.000 TL

Honda


    • Jazz 1.5 Hibrit Otomatik - 1.880.000 TL

Hyundai


    • i20 1.0 T-GDI 90 PS Jump DCT - 1.532.000 TL
    • i20 1.0 T-GDI 90 PS Style DCT - 1.713.000 TL
    • i20 1.0 T-GDI 90 PS Elite DCT - 1.819.000 TL
    • i30 1.5 T-GDI MHEV 140 PS Comfort DCT - 1.893.000 TL
    • Bayon 1.0 T-GDI 90 PS Jump DCT - 1.657.000 TL
    • Bayon 1.0 T-GDI 90 PS Style DCT - 1.808.000 TL
    • Bayon 1.0 T-GDI 90 PS Elite DCT - 1.977.000 TL
    • Inster Dynamic 71.1 kW (Elektrik) - 1.453.000 TL
    • Inster Advance 84.5 kW (Elektrik) - 1.682.000 TL
    • Inster Cross Advance 84.5 kW (Elektrik) - 1.733.000 TL

Kia


    • Yeni Stonic 1.0L 100 PS DCT - 1.999.000 TL
    • XCeed 1.0L 115 PS DCT Mild Hibrit - 1.790.000 TL

Nissan


    • Juke 1.0 DIG-T 115 PS Tekna - 1.716.400 TL

Opel


    • Corsa 1.2 100 HP AT8 Edition - 1.749.000 TL
    • Corsa 1.2 100 HP AT8 Edition GS - 1.824.000 TL
    • Corsa Hybrid 1.2 110 HP e-DCT6 Edition - 1.833.000 TL
    • Corsa Hybrid 1.2 110 HP e-DCT6 GS - 1.998.000 TL
    • Frontera Elektrik 44 kWh GS - 1.838.000 TL
    • Frontera Elektrik 54 kWh Uzun Menzil GS - 1.950.000 TL

Peugeot


    • E-208 GT 100 kW (Elektrik) - 1.999.500 TL

Renault


    • Clio Evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 HP - 1.625.000 TL
    • Duster Evolution Turbo TCe EDC 145 HP - 1.860.000 TL
    • Duster Techno Turbo TCe EDC 145 HP - 1.905.000 TL

Seat


    • Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style - 1.599.000 TL
    • Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG FR - 1.719.000 TL
    • Arona 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style - 1.689.000 TL
    • Arona 1.0 EcoTSI 115 PS DSG FR - 1.799.000 TL

Skoda


    • Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG - 1.759.900 TL
    • Scala Elite 1.0 TSI 115 PS DSG - 1.785.900 TL
    • Kamiq Elite 1.0 TSI 115 PS DSG - 1.900.400 TL

Toyota


    • Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S - 1.989.500 TL (Ocak ayı fiyatı: 1.650.000 TL)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber