37 ilde siber suç şebekelerine operasyon: 259 gözaltı

Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 gündür güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 259 şüpheli yakalandı.

19 Ocak 2026
37 ilde siber suç şebekelerine operasyon: 259 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında polis ekiplerince son 5 gündür yürütülen operasyonlarda 259 şüphelinin yakalandığını, 131'inin tutuklandığını 66'sı hakkında da adli kontrol kararı uygulandığını duyurdu.

37 ilde eş zamanlı operasyon

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Antalya, Artvin, Aydın, Batman, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Malatya, Manisa, Muğla, Niğde, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van ve Zonguldak'ta eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda yakalanan şüpheliler hakkında savcılıklarca soruşturma başlatıldı.

Tutuklama ve adli kontrol kararları

Yakalanan 259 şüpheliden 131'i tutuklanırken, 66'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

Çok sayıda siber suç tespit edildi

Soruşturma kapsamında şüphelilerin; Sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden ürün satışı, hesap kiralama, ev satışı ve araç kiralama temalarıyla dolandırıcılık yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulanmasına yönelik paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.

"Yerlikaya sosyal medya paylaşımında operasyona ilişkin görüntülere yer verirken, siber suç ve suçlularla ilgili şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Biz gereğini yapalım. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

