Yüzyılın Konut Projesi'nde 9 ilde daha kura heyecanı yaşanacak

Yüzyılın Konut Projesi'nde kuralar çekiliyor, binlerce aile hayallerindeki yuvaya bir adım daha yaklaşıyor.

Proje kapsamında bu hafta 9 ilde daha kura heyecanı yaşanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yuva demek umut demek, gelecek demek" ifadesini kullandı.

Bu hafta pazartesi Şanlıurfa, çarşamba günü Trabzon, Tokat, perşembe günü Amasya, cuma günü Manisa, Kastamonu, Sivas, cumartesi günü Aydın ve pazar günü Giresun'da kura çekilecek. Toplamda 45 bin 909 konutun hak sahipleri belirlenecek.

Böylece kurası tamamlanan il sayısı 32'ye yükselecek. Hak sahibi belirlenen konut sayısı da 121 bin 265 olacak.

Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) yürütülen proje kapsamında kura süreci 29 Aralık 2025'te başladı. Üç haftalık süreçte 75 bin 356 konutun kurası çekildi.



