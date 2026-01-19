Akran zorbalığıyla mücadele: İstanbul'un 25 ilçesinde başladı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa güne rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,57 yükselişle 12.740,72 puana çıkarak rekor seviyeden başladı.

Borsa güne rekorla başladı

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,7 yükselişle 12.668,52 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek haftalık ve günlük kapanışını gerçekleştirdi.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 72,20 puan ve yüzde 0,57 artışla 12.740,72 çıkarak rekor seviyeden başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,48, holding endeksi yüzde 0,57 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,41 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 0,79 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

ABD'den Avrupa ülkelerine gümrük vergisi

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'nin Grönland'ı alma girişimine karşı çıktıkları gerekçesiyle 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi uygulayacağını açıklamasının ardından artan ticari ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle haftaya satış ağırlıklı başladı.

Geçen hafta Trump ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell arasındaki gerilimin tırmanması bankanın bağımsızlığına ilişkin endişelerin artmasına neden olmuştu. Powell'ın görev süresinin dolmasının ardından yeni Fed başkanının kim olacağına yönelik belirsizlikler de öne çıkıyor.

Trump, Fed başkanı adayları arasında ismi geçen Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'i mevcut görevinde tutmak istediğini söyledi.

Analistler, Trump'ın konuşması sonrasında aday isimler arasında yer alan eski Fed Yönetim Kurulu üyesi Kevin Warsh'ın merkez bankası başkanlığı yarışında Hassett'in önüne geçtiğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesinde enflasyonun takip edileceğini belirterek,teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.800 ve 13.000 puanın direnç, 12.500 ve 12.300 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

