Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu Aydın'a gidecek

Akran zorbalığıyla mücadele: İstanbul'un 25 ilçesinde başladı
Akran zorbalığıyla mücadele: İstanbul'un 25 ilçesinde başladı
Konut Fiyat Endeksi aralıkta arttı
Konut Fiyat Endeksi aralıkta arttı
Bazı illerde motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı
Bazı illerde motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
37 ilde siber suç şebekelerine operasyon: 259 gözaltı
37 ilde siber suç şebekelerine operasyon: 259 gözaltı
2026'da Türkiye'de 2 Milyon TL Altı Otomatik Araçlar
2026'da Türkiye'de 2 Milyon TL Altı Otomatik Araçlar
Kabine'nin gündemi yoğun! 'Suriye, Gazze ve Terörsüz Türkiye'
Kabine'nin gündemi yoğun! 'Suriye, Gazze ve Terörsüz Türkiye'
Küresel gerilim arttı, altın rekor seviyede
Küresel gerilim arttı, altın rekor seviyede
Esnaf Kuryeler kontak kapattı: Teslimatlar durabilir!
Esnaf Kuryeler kontak kapattı: Teslimatlar durabilir!
1 ilde bazı eğitim kurumlarında 1 gün eğitime ara
1 ilde bazı eğitim kurumlarında 1 gün eğitime ara
Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
Ara tatilde dijital tehlike
Ara tatilde dijital tehlike
Hafif ticaride 2025 rekoru: İşte Türkiye'de hafif ticarinin en çok satanı!
Hafif ticaride 2025 rekoru: İşte Türkiye'de hafif ticarinin en çok satanı!
Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli
Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli
Alzaymır hastası eşini vurdu, ardından canına kıydı
Alzaymır hastası eşini vurdu, ardından canına kıydı
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Sabiha Gökçen'de yüzde 15 uçuş iptali!
Sabiha Gökçen'de yüzde 15 uçuş iptali!
Eski meclis üyesini öldüren eski başkan yardımcısına müebbet
Eski meclis üyesini öldüren eski başkan yardımcısına müebbet
MEB'den 1931 özel okula 83 milyon TL 'ücret' cezası
MEB'den 1931 özel okula 83 milyon TL 'ücret' cezası
TBMM 200 bin TL ücretle bilişim personeli alacak
TBMM 200 bin TL ücretle bilişim personeli alacak
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu haftanın kura takvimi açıklandı
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu haftanın kura takvimi açıklandı
OSB Başkanı konuştu: Manisa'ya BYD yatırımı neden gecikti?
OSB Başkanı konuştu: Manisa'ya BYD yatırımı neden gecikti?
2025'te 889 bin bebek dünyaya merhaba dedi: İşte en çok verilen isimler
2025'te 889 bin bebek dünyaya merhaba dedi: İşte en çok verilen isimler
Milyonların gözü Meclis'te: En düşük emekli aylığı 20 Bin TL oluyor
Milyonların gözü Meclis'te: En düşük emekli aylığı 20 Bin TL oluyor
Piyasanın gözü 22 Ocak'ta: Yılın ilk faiz kararı ne olacak?
Piyasanın gözü 22 Ocak'ta: Yılın ilk faiz kararı ne olacak?
Sosyal medyada 'bahis' operasyonu: Yüksek takipçili 15 hesap kapatıldı!
Sosyal medyada 'bahis' operasyonu: Yüksek takipçili 15 hesap kapatıldı!
Sessiz ve görünmez felaket: Sanal kumar gençliği yutuyor!
Sessiz ve görünmez felaket: Sanal kumar gençliği yutuyor!
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündemdeki başlıklar!
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündemdeki başlıklar!
Konutta fiyat düğümü: Arsa maliyeti ve birikmiş talep fiyatları düşürmüyor!
Konutta fiyat düğümü: Arsa maliyeti ve birikmiş talep fiyatları düşürmüyor!
Yeni kriz kapıda! Huzurevlerine talep patladı
Yeni kriz kapıda! Huzurevlerine talep patladı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu Aydın'a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu yatırımlarının açılışını yapmak üzere 24 Ocak Cumartesi günü Aydın'a gidecek.

Haber Giriş : 19 Ocak 2026 10:54, Son Güncelleme : 19 Ocak 2026 10:49
Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu Aydın'a gidecek

AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Ocak saat 13.30'da Atatürk Kent Meydanı'nda, Aydın'da tamamlanan ve yapımı büyük ölçüde sona eren önemli kamu yatırımlarının açılışını gerçekleştireceğini belirtti.

Erdem, Aydın Şehir Hastanesi, Çine Devlet Hastanesi, Didim Devlet Hastanesi, Nazilli Sağlık Kompleksi, Çine Cezaevi, Karpuzlu Hükümet Konağı ve Söke Hükümet Konağı'nın yapımının tamamlandığı bilgisini paylaştı.

Aydın Huzurevi, Söke Spor Kompleksi, Efeler 50 kişilik Çocuk Sevgi Evleri Sitesi, Efeler 30 kişilik Çocuk Destek Eğitim Merkezi, Köşk Engelsiz Yaşam Merkezi, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası ve Adnan Menderes Stadyumu'nun da son aşamaya geldiğini aktaran Erdem, kente eser ve hizmet kazandırmaya kararlılıkla devam ettiklerini ifade etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber