İstanbul'da fabrika yangını: Gökyüzü siyaha büründü
İstanbul Tuzla'da fabrikada yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ederken gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2026 10:56, Son Güncelleme : 19 Ocak 2026 11:35
Orhanlı Mahallesi Demokrasi Caddesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaklaşık 2 dönümlük alanda faaliyet gösteren fabrikadaki yangına itfaiye ekipleri müdahelede bulunuyor.
Yangın nedeniyle gökyüzünü siyah duman kapladı.