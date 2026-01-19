Akran zorbalığıyla mücadele: İstanbul'un 25 ilçesinde başladı
Tarımda tüm zamanların en yüksek yıllık ihracatı

Türk tarım sektörü, 2025 yılında 36,4 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek yıllık ihracatını gerçekleştirdi.

Tarımda tüm zamanların en yüksek yıllık ihracatı

Türkiye'de 2025'te don ve kuraklığın neden olduğu risklere rağmen tarım alanında atılan adımlar, tarım ve su yönetiminde karşı karşıya kalınan risklere karşı uygulanan destekler ve yürütülen yeni projelerin olumlu sonuçları ihracata da yansıdı.

Ekonomi yönetimi uyguladığı programlarla girişimcilerin yanında olmaya devam ederken çiftçilik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesinden teknik konulara, işleme ve pazarlama tesislerinden tarımsal işletmelere kadar üreticiler geçen yıl da desteklendi.

Üreticiyi merkeze alan destek politikalarının kararlılıkla sürdürülmesi ve küresel piyasalardaki dalgalanmalara karşın sektöre desteğin devam etmesi ihracatta rekorlara imza atılmasını sağladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türk tarım sektörünün ihracatı 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 0,6 artışla 36,4 milyar doları aşarken bu alanda tüm zamanların en yüksek rakamına imza atıldı. Sektörün toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 15,3 oldu.

Tarım bünyesindeki 3 sektör rekor kırdı

Tarım bünyesinde faaliyet gösteren 10 sektörden 3 tanesi 2025'te ihracat rekoru kırdı.

Yaş meyve ve sebze sektörü 3,7 milyar dolar, süs bitkileri ve mamulleri 159, 9 milyon dolar, mobilya kağıt ve orman ürünleri ise yaklaşık 8 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek yıllık ihracatını yaptı. Söz konusu sektörlerdeki ihracat artışı sırasıyla yüzde 8,9, yüzde 13,7, yüzde 1,2 oldu.

Mobilya sektörünün Irak'a ihracatı 1,2 milyar dolara ulaştı

Tarım bünyesinde rekor kıran sektörlerin en yüksek yüksek satış yaptığı ülkelere bakıldığında yaş meyve ve sebze sektöründe 865,1 milyon dolarla Rusya, süs bitkileri ve mamüllerinde 40 milyon dolarla Hollanda, mobilya kağıt ve orman ürünlerinde 1,2 milyar dolarla Irak başı çekti.

