Deprem bölgesine 697 milyar liralık kaynak

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihli depremlerden etkilenen illerin yeniden imarı için bu yıl da altyapıdan eğitime, turizmden konuta kadar çeşitli alanlarda birçok yatırım hedefleniyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2026 11:54, Son Güncelleme : 19 Ocak 2026 11:55
Deprem bölgesine 697 milyar liralık kaynak

2026 Yılı Yatırım Programı'ndan yapılan derlemeye göre, depremlerden etkilenen illere yapılan yatırımlar bu yıl da tarım, eğitim, ulaştırma, turizm ve konut gibi birçok alanda devam edecek.

Bu kapsamda 2026'da deprem tedbirlerine yönelik toplam 697 milyar liralık projeye yer verildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğüne, depremden etkilenen 11 ilde sulama yatırımlarının onarımı için 4,3 milyar lira, taşkın koruma hizmetleri için de 2,4 milyar lira ayrıldı. Ayrıca DSİ'ye "Hatay Depreme Dirençli Şehirler Projesi" kapsamında ıslah ve köprü işlemleri için 4,5 milyar liralık yatırım öngörülüyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünce, deprem nedeniyle oluşan hasarların giderilmesi için 9 ilde 4,6 milyar liralık yatırım öngörülüyor. Çalışmaların 2027'ye kadar tamamlanması planlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yapımını yürüttüğü dış finansman destekli 8 bin 500 dairelik afet konutu için 19,9 milyar liralık yatırım hedefleniyor.

Eğitim ve kültür projeleri

Depremden etkilenen illerde eğitim ve kültür yatırımları da sürecek.

Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığınca bölgedeki 11 ilde çelik yapılı okul inşası için 1 milyar liralık yatırım yapılacak. Söz konusu projenin bu yıl tamamlanması öngörülüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının deprem bölgesindeki kültürel varlıkların bakımı, onarımı ve çevre düzenlemesini içeren projeleri için 1,5 milyar lira tahsis edilecek. Bu ödenekle Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'taki müze ve kale gibi yapılar onarılacak.

Ayrıca, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Osmaniye'deki kütüphanelerin onarımı için bu yıl 2,1 milyar lira harcanacak.

Adalet Bakanlığının depremden etkilenen 5 ildeki adli tıp binası, adliye ve cezaevi projeleri ile etüt işleri için 2,7 milyar liradan fazla yatırım yapması planlanıyor.

Altyapı projeleri

Kurumlar, deprem bölgesindeki şehirlerin içme suyu ve kanalizasyon altyapısına yönelik yatırımlar da gerçekleştirecek.

DSİ'nin 11 ildeki içme suyu onarım projeleri için 750 milyon lira yatırım öngörülüyor.

İller Bankası AŞ Genel Müdürlüğünün dış finansman destekli depolama, içme suyu arıtma tesisi, isale hattı gibi projeleri için 13,9 milyar lira ayrıldı.

Söz konusu illerdeki kanalizasyon şebekesi, atık su arıtma tesisi ve yağmur suyu şebeke yapımı için de dış finansman kaynaklı 23 milyar liralık yatırım yapılacak.

