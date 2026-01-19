Motorine zam geliyor: Tarih belli oldu

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorin fiyatına çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruşluk artış bekleniyor.

Ocak ayı başından bu yana akaryakıt fiyatlarında hem indirim hem de zamlar peş peşe geldi. Son olarak 16 Ocak'ta benzine 1 lira 61 kuruşluk zam gelmişti. 17 Ocak'ta ise benzine 95 kuruşluk indirim gelmişti.

Güncel fiyatlar ise illere göre şu şekilde;